車管局明年一、二月開放20萬個預約時段 應付全民駕照和真實身份證法案



（本報綜述）因疫情關系需關門及後開放網上預約為州民處理各種有關申請的車管局，早前宣佈，將在明年一月和二月開放多20萬個預約時段，讓更多州民獲得駕駛執照。

車管局（DMV）表示，Driver Licenses for All 全民駕照法案將由2021年1月1日開始生效。新法案給予全州居民在不用展示合法居留文件的情況下，可領得駕駛執照。

再加上不少民眾亦希望能早日換到真實身份證（Real ID），這些民眾對多加預約時段亦甚表歡迎。

真實身份證是國土安全部要求全國人民均需使用的國內旅遊證件。因為疫情關系，國土安全部已將實施使用真實身份證的期限延長一年，即明年的10月21日。如在這日期前仍未換得真實身份證的民眾，則不能像目前在美國境內使用目前的駕駛執照登機。屆時仍未領到真實身份證的民眾，在乘坐國內航班時則需要使用護照，而現時的駕駛執照就只能在本州使用。

本州車管局的發言人表示，目前該局每星期為25,000名州民辦理事務，他們預計由明年一月起，當本州的全民駕照法案正生效，需要到車管局辦理駕照的人士將會激增。

欲預約到DMV辦理有關事項的民眾，可到DMV的網址：https://dmv2u.oregon.gov/eServices/_/ 進行網上預約。