車管局延長各類證件寬限期
（本報綜述）車管局宣佈，有效期於今年11月1日至2021年4月30日屆滿的駕駛執照和汽車登記，將有3個月的寬限期。
自新冠疫情在本州出現後，俄勒岡州車管局（DMV）不對外開放，只接受在網上預約好的州民前來辦理各項的手續，以至到大量需要處理的工作積壓嚴重。需要更換過期駕照的民眾，在網上登記後還要等差不多3個月才能前往車管局辦理手續。
早前由州立法會通過的寬限期到12月31日將屆滿，但立法會再沒通過延長期限。
這項新的3個月寬限期是俄勒岡州運輸局與執法機構日前所達成的協議，適用在11月1日至4月30日之間到期的駕照、駕車許可證或汽車登記。該協議還賦予警察有自由裁量權，決定是否向證件持有人發罰單。他們可以通過電子方式驗證駕照，許可證和汽車登記的狀態。
車管局的臨時主管艾米．喬伊斯在上周發出的備忘錄中說：“ 車管和執法部門將繼續監視疫情的緊急公共衛生情況，並可能在雙方同意的情況下，再次延長這寬限期。”
喬伊斯亦呼籲其他政府機構和私營企業，當收到一張俄勒岡州車管局發出的過期證件時，也能夠理解並同樣地靈活處理。
為了加速處理積壓嚴重的工作，車管局已採取了以下的行動：
•為現場辦公室和電話接聽中心僱用額外的臨時工作人員。
•授權更多員工加班，加速處理所有郵寄辦手續的個案。
•在7月完成了更換多年的舊系統，並添加了在線服務。
•由今年夏天的每週16,000個預約擴展到現時的每週近28,000個。
•添加新的筆試測試機，讓更多人參加筆試考試。
•除了增加車管局的路試預約時段外，亦增加了提供考路試服務的私人機構，兩者均會採用新冠疫情的安全規範。