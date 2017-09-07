跪求剖腹產不得 陝西產婦跳樓亡

（綜合報道）中國一名待產孕婦因疼痛難忍、欲剖腹產卻不可得，最後選擇跳樓。輿論質疑，為何孕婦的意見不能受到尊重，醫院和家屬則對於「是誰在堅持自然產」一事上各執一詞。

這則消息最早由醫院方披露。布陝西省榆林第一醫院綏德院區3日在微博上發聲明，稱孕婦馬茸茸於8月30日入院待產，次日生產時因疼痛躁動不安，多次向家屬要求剖腹產，醫院也向家屬提出剖腹產建議，均被家屬拒絕，最終產婦情緒失控，跳樓身亡。

消息傳開後，眾多網友批評馬茸茸的婆家太無情，還有網友寫出評論文章「不到懷孕生子，都不知道自己嫁的是人還是狗」，文章有數十萬次的點閱率。

然而，死者丈夫延壯壯同日稍晚也在網上發布聲明，指28歲的妻子要求剖腹產時，作為家屬自己已經同意，但醫院醫生說孩子馬上就要生了，不需要剖腹產。

馬茸茸生前曾在「住院知情同意書」上簽字確認順產意願，30日又簽署「授權委託書」，授權其丈夫全權負責簽署所有相關文書。

目前，醫院和死者家屬的說法仍是各執一詞，互指對方違背產婦意願。涉事主治醫生已停職接受調查。

根據院方公布的監視器畫面，馬茸茸生前在與親屬溝通的過程中曾兩度下跪，第二次從分娩中心走出和家屬溝通想做剖腹產後，返回時卻開窗跳樓。

家屬則質疑，一個身高1.61公尺又疼痛難耐的產婦，如何挺著大肚子爬上高達1.13公尺、寬0.7公尺的窗台上墜樓，並認為醫院失職。

這起事件引發醫護人員是否失職、醫院窗戶的防護措施是否足夠的討論，但更大的焦點，還是在於產婦意願為何沒有受到重視。

報導引述上海市海上律師事務所律師劉曄分析，孕婦既然有能力表達自己的意願，且本人清醒，醫院應給予尊重，而且醫院如果也認為孕婦有必要做剖腹產手術，又何需堅持讓家屬同意。

在中國，很多醫院還沒有樹立尊重患者自主權的法律意識，即使醫院有法律顧問，也沒有很好地參與醫院活動，只在醫療糾紛發生後才介入。