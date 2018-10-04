跨越兩千多年的舞蹈 訴說人間滄海桑田

（本報記者藍瞳）9月30日晚7時在波特蘭市中心 Newmark Theatre，《中國之舞》準時拉開帷幕，現場座無虛席。來自中國北京舞蹈學院的優秀演員們給觀眾們帶來一場無與倫比的舞蹈表演。全場近兩個小時一共九個表演節目，所有節目都精彩絕倫。筆者現向本報讀者介紹當晚的幾個令人印象深刻的表演。

第一個震撼人心的非《秦王點兵》莫屬。戰鼔擂，風沙起！在昏紅的燈光下，似乎強兵壯馬已經入列，等候著秦王的檢閱，等候著飛奔戰場建功立業！觀眾的思維馬上被拉進二千年前的冷兵器時代。這就是讓人熱血沸騰的《秦王點兵》！即使不知道這段遙遠歷史的在現場的小朋友們，也被舞臺上強大的氣場深深吸引。臺上的人在騎馬嗎？在戰鬥嗎？是的，雖然只有四名男演員，但觀眾們感覺到的是千軍萬馬馳騁疆場和通往直前！直至帷幕拉下，戰火歲月依舊蕩氣迴腸。

《梁祝》一曲道盡人間倉桑悲觀離合。一對年輕的男女給觀眾演繹了一段淒美的愛情故事。他們快樂的相聚；他們肝腸寸斷地分離。最傷是那一縷青煙，直教人心如刀絞而又不缺期望。梁山伯與祝英台的故事很多人都曾聽過，但在異國他鄉觀看到如此高水準的梁祝舞蹈表演，相信大家還是第一次。兩位年輕的舞蹈演員功力不凡，最美是相聚時那360度輕輕一旋，引來全場雷嗚掌聲。古語有雲，問世間情為何物，直教人生死相許。用這句話來形容《梁祝》，恰到好處。筆者在這場舞蹈表演中看到的其實不是「願天下有情人終成眷屬」， 而是「珍惜眼前人」！

伴隨著輕快的音樂，一群風度翩翩、語氣風發的少年舞動著紙扇不可一世的出現在觀眾面前。這就是北京舞蹈學院的精品之一，《紙扇書生》。人們頓時彷彿置身在花香鳥語陽光明媚的鬧市中。唐朝？明朝？又或許是現代的世界裡？莫說少年得志語無論次，莫說風華正貌虛度光陰。他們是一群有理想有抱負有追求的有志少年。他們探討學問，他們指點江山。隨著音樂高潮迭起，公子哥們好像實現了他們的理想。驕傲正屬於他們，風度正屬於他們！現實世界裡，為生活而奔波忙碌的我們，難道不更需要過得像這些公仔哥那樣嗎？正所謂人不風流枉少年，應該奮鬥的時候就去努力奮鬥，若然成功，驕橫跋扈一次又何防？

壓軸戲當然是曾榮獲二十世紀精品大獎的《黃河》舞蹈。在由洗星海創作的《黃河》背影音樂下，全體演員的每一個細胞都好像化成了黃河一部分。在他們身上，波濤洶湧川流不息的黃河頃刻間映入觀眾的眼簾！演員們將優秀中華兒女對幸福生活和自由的追求表現得淋漓盡至。他們的每一個眼神流都露著對未來的堅毅；他們每一雙手、每一雙腳都揮動著中華兒女自強不息的精神！勞動、拼搏、創造，如黃河般永無止境！隨著帷幕依依不捨的徐徐落下，全場觀眾不約而同的站起來，熱烈的掌聲像黃河的浪濤般經久不息。觀眾們都被這群來自大洋彼岸的優秀的年輕演員們征服了。千言萬語，盡在掌聲中……

除了上面提到的四個表演，當晚的表演還有源自於1700多年前中國魏晉時期的《踏歌》；1500多年前的中國南北朝的《飛天》、《金剛》和《千手觀音》；還有現代創作的《扇舞丹青》。所有的表演都是精品，所有的表演都在訴說著華夏千年的故事。

再次感謝北京舞蹈學院演員們漂洋過海帶給我們的精彩表演，感謝他們的所有努力和付出！