越山向海接力長跑首次跑出波特蘭　走到中國

（本報綜述）每年8月份，Hood to Coast 接力長跑賽是波特蘭市愛好長跑人士的盛事。今年這盛事跑出了波特蘭，並與中國連上了，在上月8日，成功在中國舉行過。

這個名為2017BMW越山向海人車接力中國賽於7月8日—9日在張家口舉行，選手從密苑雲頂滑雪場出發，穿越有著“中國66號公路”之稱的草原天路，經歷晝夜奔跑，由雪山跑向草海，歷經晝夜奔跑抵達中都草原，全程175.8公里。161支來自各行各業的團隊參加，獲前三名的團隊可獲得 “免費直通2018年美國Hood to Coast參賽名額” 。

Hood To Coast（越山向海）是一項源於美國波特蘭市、擁有36年歷史的超長距離馬拉松跑步接力賽，由胡德雪山（Mt. Hood）出發，一直跑到太平洋海岸的海灘，全程315公里，每年參賽選手超過2萬人，來自全球近40個國家和地區，被全世界跑友稱為“接力賽之母”。

今次在中國舉行的越山向海人車接力中國賽是由國內的眾輝體育在2015年與Hood To Coast組委會達成合作意向，引進該項賽事版權，成為獨家賽事運營方。歷經三年籌備期，與張家口市體育局及贊助商的合作下，終於今年開賽。

波特蘭市Hood To Coast賽事委會主席Felicia Hubber表示：「我們對H2C（越山向海）在中國的發展前景充滿信心，眾輝體育是一家經驗豐富、成功運營了多項賽事的公司，相信在他們的經營下，H2C中國賽將成為現象級的超長距離跑步接力賽。”

Felicia又指出，在中國H2C賽事得到傳媒的舖天蓋地的宣傳，相比在波特蘭就顯得冷漠得多了，她認為眾輝體育旗下的運動員之一姚明的宣傳效力超乎想像，這場賽事的消息更成為微信群的熱話，甚至連中央電視台亦有報導。

中國的賽事特別選摘在張家口的密苑雲頂滑雪場作為起點，這正是2022年冬季奧林匹克運動會的滑雪賽事場地。