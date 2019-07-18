超高速铁路可在1小时内从西雅图前往波特兰

（本报综述）一项名为超高速路面运输（UHSGT）的研究于2019年7月提交给华盛顿州立法机构。根据这项目的可行性作出研究，超高速路面运输系统可以让旅客在短短一小时内由西雅图到达波特兰或加拿大卑诗省。

一年前，本报曾报导过这个工程，现在研究已经有了成果。

华盛顿州交通部表示，这种运输方式可以“缓解交通拥堵，同时鼓励在研究，经济发展和商业创新方面加强区域合作”。

研究显示，财政上是可行的，估计2040年或之前，每年每一个方向可引来170万至300万人次的乘客，一年收入最高达2.5亿美元。从西雅图到波特兰或加拿大温哥华之间的行程将少于一小时。

本月提交的报告内容已经比较全面，主要关注：

– 走廊选项，包括可能的车站区域，与其他旅行模式（如公交）的连接以及成本。

– 潜在乘客和经济收入的分析。

– 跨州和跨国边界的管理。

– 资金方案。

– 旅行，经济发展，住房，环境和安全相关的主要好处。

这项研究已经持续一年，价格不菲，由华盛顿州立法机构支付750000美元，另外还有来自卑诗省，俄勒冈州运输部和微软公司的650000美元。

虽然公众关心的施工和完工时间表却还不明确，但报告指出该项目可在三年内启动。另外，土地征用，设计，开发和建设需要更多时间。该报告建议立法者在未来几年为该项目投入更多资金。

早在2017年，华盛顿州运输局已发表报有关的初步研究报告，指出这项工程的造价由250亿到400亿元之间，资金将来自联邦及私营机构。