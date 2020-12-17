超過15萬僱主明年需付更高的失業保險稅
（本報綜述）在新冠疫情橫掃下，政府頒佈的防疫令，使到不少雇主要裁員，領失業的僱員數字激增。這將導致本州超過15萬雇主，明年需付更高的失業稅。對雇主來說是禍不單行，不僅要面對收入大跌，更要面對失業保險稅率大幅上升。
上月，本州的企業均接到州就業部門的通告，警告有關失業保險稅的改變。有雇主表示，在目前的情況下，要維持生意已是非常困難，現在再要支付更高的稅率，這對業務可以說是打擊重重。
與其他大多數州一樣，俄勒岡州設有一個失業金信託基金。信託基金的資金來自雇主繳付的工資稅，即失業保險稅。 如果企業裁員人數多，則會導致失業保險稅率提高。
根據俄勒岡州就業部門的分析，明年將有151,000家俄勒岡州企業需要付更高的失業保險稅。估計有76%的雇主將看到稅率上調至2%，有2,300名雇主的失業保險稅率將提高超過3%。
商戶的東主們認為，要懲罰因疫情不能開門做生意而需辭退僱員的雇主是沒有道理的，特別是對餐飲業或是理髮店等而言，這完全是不受控制的，是被迫的。
在華盛頓特區的一個無黨派智囊團『稅收基金會』稱，至少已有26個州介入，要求政府不要用與疫情相關的裁員數目來確定稅率，希望能保護這等商企。
該稅收基金會發言人勞格黑德表示，俄勒岡州絕對能夠做到的，因為目前俄勒岡州的失業信託基金有約41億元的儲備。勞格黑德認為，在這個非常時期，州政府絕對能真正幫助很多的雇主，讓他們有生存的機會，從而使到僱員可以重返工作崗位。
俄勒岡州就業部主任戴維•格斯滕費爾德（David Gerstenfeld）卻表示，加稅是有必要的，因為要補充信託基金，只有這樣做俄勒岡州才不像其他州的，需要向聯邦政府借款，也不必面對財務後果。
在俄勒岡州，如要阻止增加失業保險稅就必需要經過立法的行動。
12月3日，格斯滕費爾德（Gerstenfeld）已透過視像會議向本州的幾位立法者介紹了為何改變失業保險稅率會帶來問題。他解釋說，在短期內降低稅收會導致日後需增加稅收，以補充信託基金，並可能會因此而令到失業金的金額減少。
蓋斯滕費爾德說，在疫情大流行期間，該部門已保持靈活。他特別提到，如有商企在這緊急時期無法立即繳付全數稅款，僱主不會因此而被罰款，他們會在這事上幫助僱主。
身兼議員和雇主身份的州議員拜納姆（Bynum）表示：“每一美元都很重要；每一分錢都很重要。”與丈夫一起擁有四家餐廳的拜納姆議員解釋說。“我認為，最重要的是每位立法者都要明白，這對企業是真正的打擊。”