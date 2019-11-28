超级旋风袭击俄勒冈州西南 行车条件恶劣

（本报综述）星期二晚上，超级旋风在俄勒冈西南登陆，带来强风和降雪。气象部门呼吁当地居民不要外出，留在原地。

俄勒冈州交通运输部称，罗斯伯格(Roseburg)和梅德福(Medford)之间的5号州际公路走廊现在非常危险，建议不要在这里条路段驾驶。另外，由于暴风雪天气或倒下的树木，当地几条高速公路已封闭。

运输部在星期二下午4点30分左右的新闻稿中说，由于暴风雪天气，罗斯伯格(Roseburg)以东的俄勒冈州138号公路关闭，俄勒冈州230号公路至钻石湖(Diamond Lake)的交界处也关闭了。 俄勒冈255号公路，即手枪河(Pistol River)和布鲁金斯(Brookings)之间的卡彭特维尔路(Carpenterville Road)，由于树木大量被强风刮倒而关闭。 俄勒冈州南部的其他几条高速公路(包括美国101号高速公路)的部分也因树木倒塌而关闭。

总之，现在俄勒冈西南的交通条件非常差。

太平洋电力公司(Pacific Power)星期二下午7点左右报告说，由于风暴，附近俄勒冈的加州新月市(Crescent City)的大约8000名居民断电，正在努力抢修。

截至发稿，Rogue Valley国际机场被测到阵风为46英里/小时，持续风速约为35英里/小时。 预计风力会增强。

运输部建议人们在星期二晚上不要在俄勒冈州西南部旅行，至少要等到星期三下午，因为预计风暴到时会过去。