超市買的食品包裝要消毒？ FDA有答案



在新冠疫情濃罩下，民眾對衛生安全都特別小心。到超市購物食品，可能是居家令中比較有趣味的生活情節。有市民為了確保安全，都是一身裝備的去「行超市」，包括戴上口罩和戴上膠手套，更跨張的有些甚至穿上雨衣。而超市方面也為了保護顧客和僱員，不少已要求顧客們要戴上口罩才能入內購物，並且加上了不少保護設施，例如在收銀處裝上透明擋，又或不讓顧客自帶購物袋等。

既然大家都這樣僅慎，那麼超市內的食品又如何處理呢？當完成購物，回家後需要對所有食品包裝進行消毒才能帶入家門嗎？

美國食品藥品監督管理局（FDA）給大家的答案是：不需要。不需要擦拭或消毒食品包裝。

民眾對購買回家的物品起擔憂，主要是來自於最近的病毒研究，研究結果表明，新冠病毒可以在物體表面存活數小時至數日之間。

FDA在其網站上發布一份聲明中說：“我們想向消費者保證，目前沒有證據表明任何食品包裝與病毒傳染有關。”

FDA還提供了有關在購買必需品時如何保護自己的注意事項：

1）提前準備購物清單，最多買夠兩星期的雜貨，因為多買就會引發無謂的缺貨；

2）進入超市或商店時，佩戴口罩或用布遮住口鼻；

3）自帶或使用超市供應的消毒紙巾來擦拭超市推車或購物籃的扶手；

4）購物時要保持六英尺的社交距離，這包括你與其他顧客，和你與店員，並保緊不要用手觸及面部；

5）回家後徹底洗手最少20秒，放好雜貨後再洗一次手；

FDA補充道：“如果想採取額外的預防措施，你也可以擦拭產品包裝並風乾。”