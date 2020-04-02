超市劃出長者購物時間　確保長者安全

（本報綜述）在新冠疫情下，超級市場和雜貨店都是生意滔滔，市民在驚恐下，將店內多款貨物一掃而空，超市補貨需時，令到有不少遲來的市民買不到需要的貨品，特別是弱勢社群中的長者、孕婦和免疫力低的人士。

美國疾控中心仍建議長者們留在家中，用送貨或店外取貨的形式購物。多數美國連鎖超市，都提供顧客線上下單，店面取貨，或是外送服務，減少顧客互相接觸的時間，但親自到超市購物仍是不少長者習慣的方式。

鑒於須避免群聚感染，美國一些商店提前開店或增設「長者購物時段」，讓有高感染風險的年長者能安心購物。

本地百貨超市的長者購物時段資料如下：

99 大華超市：星期一至五上午8至9時

Costco：逢星期二、三、四上午8至9時

Fred Meyer 及QFC：星期一至四上午7至8時

Safeway 及Albertsons 超市：逢星期二、四上午7至9時

Walmart：逢星期二開店前一小時

Whole Foods 超市：每天開店前一小時

WinCo超市：逢星期二、四上午6時至7時半

Trader Joe’s超市：每天早上9時至10時

Target 百貨超市：逢星期三首個小時

Walgreens ：逢星期二午8時至9時，55歲以上的顧客可獲特別優惠

New Seasons超市：星期一至五上午8至9時；又擴大長者優惠時間：星期一至五任何時間內購物，均可獲長者優惠

在經過民眾恐慌性的搶購後，多家超市都沒有足夠人手將貨物上架，在沒貨賣的情況下，不少超市都縮短了營業時間，包括Costco 星期一至五提早到下午6:30關門，至於其加油站則於7時關門。

同時在疫情下，保持六呎社區距離是一個重要的防疫措施之一，有超市在地下貼上搶眼的貼紙，提醒顧客要保持六呎的距離。

Costco 在周一宣佈進一步限制顧客數目，每一張會員卡只准兩人入內，

另外超市亦為員工增加保護的安全措施，例如暫停使用顧客自帶的環保袋，如顧客堅持用自帶環保袋，店員不會協助自帶購袋的顧客將貨品放入袋中；暫停回收塑膠袋和空瓶；不接受退貨等。Fred Meyer 超市更在收銀員前增設透明膠擋屏，保護員工。