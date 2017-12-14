贺岁電影《奇门遁甲》12.15震撼上映 奇幻、动作、喜剧等多重元素 精彩不容錯過

（本報訊）WELL GO USA奇幻3D全北美 巨献 《奇门遁甲》由徐克所监制编剧，袁和平担任导演及武术指导，大鹏（董成鹏）、倪妮、李治廷、周冬雨、伍佰、柳岩、艾克拜尔•黑血等主演。全美12月15日贺岁档 震撼上映。

奇侠辈出的奇幻江湖，酷炫难测的天地大战，加上徐克招牌的真3D特效，令《奇门遁甲》还未上映就备受期待。近日，片方发布一款“青烟”版海报，大鹏、倪妮、李治廷、周冬雨、伍佰饰演的五大奇侠一改之前预告片中的“反差萌”造型，展现出侠气的一面，于迷雾中若隐若现，加之元素鲜明的奇幻结印，给人以强烈的神秘感，也令人对徐克和袁和平这次联手打造的奇幻江湖更加好奇。

新款海报中上，一只妙手作剑诀状，指尖冒出缕缕青烟，青烟中，五大奇侠明里各守一方，暗中各司其职：“诸葛青云”大鹏手比剑诀，暗喻自己“不仅背负重任，还‘左右逢源’”；“铁蜻蜓”倪妮英姿飒爽招式凌厉，是团队里的核心成员；“刀宜长”李治廷一手持刀一手拆招，于“劲道”中展现个人特色；“小圆”周冬雨则负责运用超能力为众人解开影片背后的“谜”；站在众人身后的“老大”伍佰则一脸神秘，令人捉摸不透。

对于这些角色的设定，伍佰给出了一些简单的“剧透”：“大鹏是感情多变，倪妮是造型多变，他们俩在戏中的性格都是比较直率的；李治廷是目标多变，周冬雨则是身份多变，他们俩因为曲折颇多，所以整体很“迷糊”；至于我，当然是以不变应万变，不可多说。”

众所周知，徐克是一位脑洞极大的创作者，之前的《蜀山传》《青蛇》等大家熟悉的奇幻电影都出自他手，可见他对奇幻世界有着无穷无尽的想象空间；而袁和平则是中式魔幻电影的祖师级人物，此番二人联手，共同创造了一个神秘莫测的三层奇幻空间。袁和平透露：“第一层是武侠，是中国人最熟悉也最向往的江湖；第二层是幻术，是令这个世界变得更加热闹神秘的手段；第三层就是天外来客，是它们来到这个不属于他们的世界，让那些深藏不漏的高手被迫走上江湖，利用各种各样的幻术来打败它们，拯救世界。”

在这样的背景设定下，徐克脑洞大开，将东方法术与奇能幻技巧妙地融入其中，构建了“雾隐门”这个神秘组织，成员亦都是“不像高手的高手”。李治廷透露：“我们一开始对自己的角色都不太有把握，所以就一起去问了徐克导演，他告诉我们，其实真正的高手都是由内而外、不动声色的，他会用最低调的方式来生活，但他们都有着巨大的超能力来做别人做不到的事。所以这部戏不仅是一群武林高手的集结，也是各类造型和幻术的集结。”

值得一提的是，五位演员都是非动作演员出身，此次被徐克袁和平钦点出演“武侠高手”，令他们既激动又紧张。倪妮笑称“拍这一部戏需要的能量相当于同时拍五部戏”，周冬雨也为如何演好“掌门”不时向徐克与袁和平“取经”。经过不断的训练和寻找感觉，再加上徐克与袁和平的细节设计的巧妙设定，终于让几位演员展现出了前所未见的惊艳一面。

集合了奇幻、动作、喜剧等多重元素的《奇门遁甲》将于12月15日全美震撼开启贺岁档，敬请期待！波特蘭新聞免費送票活動,詳情請留意微信平台wo91usa,以及我們的facebook page!