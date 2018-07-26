賞中國民樂之交響，品中華文化之魅力 — 蘇州民族管弦樂團即將作客波特蘭

（來稿）在遙遠的國度——中國，有一座悠久歷史與現代文明交相輝映的魅力之城，那就是與波特蘭市建交 30 年的友好城市——蘇州。這是一座擁有 2500 餘年歷史的文化名城，她小橋流水、溫婉寧靜，以“人間天堂” 享譽天下。同時，蘇州也是中國工業總產值第二、經濟總量第七的極具活力的現代化國際都市。作為蘇州對外交流的文化名片——蘇州民族管弦樂團，她是蘇州市和蘇州高新區兩級共建的市級公益性職業樂團，與蘇州這座城市一樣兼具傳統與現代雙重特質，旨在傳承民樂經典、推動民樂創新，負責排演中國民族音樂經典和具有蘇州特色的本土民族音樂，向世界推廣中國民族音樂文化。

她代表中華文化

中華文化既源遠流長，又燦爛輝煌，是世界文化之瑰寶。而中國民族音樂是中華文化的主要代表之一，體現了中國人獨具特色的民族文化與音樂審美。蘇州民族管弦樂團以傳承與弘揚中華優秀傳統文化為己任，以中國民族樂器演繹經典的中國民族音樂，對民族音樂的保護與傳承、創作與傳播發揮了重要作用。蘇州民族管弦樂團將帶您領略最純正的中華文化之魅力。

她彰顯蘇州特色

江南文化是中華文化的重要組成，而蘇州文化又是江南文化的重要代表。 蘇州有著豐富的民族音樂資源，昆曲、蘇劇、評彈、古琴、吳歌以及十番鑼鼓、道教音樂等民族音樂歷史悠久、種類豐富、異彩紛呈。它們都是蘇州地區勞動人民智慧與藝術才華的結晶，與人民的生活、生產活動息息相關，反映了人民的喜怒哀樂，表現出他們對人生的理解、 對美好生活的嚮往。蘇州民族管弦樂團為了挖掘與彰顯蘇州本土文化，委約了一批中國最著名的作曲家創作， 先後開展多次蘇州地區采風之行，創作了一批極具蘇州情韻的優秀民族音樂作品。蘇州民族管弦樂團將帶您品味最濃郁的蘇州味道。

她凝聚一流人才

一流的樂團，需要一流的團隊。蘇州民族管弦樂團聘請著名指揮家彭家鵬任藝術總監兼首席指揮，著名二胡演奏家朱昌耀任樂團藝術指導。彭家鵬，履歷豐富、藝術風格鮮明，曾 13 次赴維也納金色大廳擔任指揮，是中國當代一位不可多得的受過中西音樂雙重訓練且精力充沛的指揮家。朱昌耀，中國著名二胡演奏家、作曲家，藝術修養豐厚、 藝術理念獨到。樂團還特聘多位中國最頂級的音樂家、作曲家任藝術顧問，為樂團的藝術發展之路保駕護航。此外，樂團面向海內外公開招募人才，演奏員隊伍由海內外知名演奏家及中國著名音樂學院的優秀畢業生組成。蘇州民族管弦樂團將向您彰顯中國管弦樂“夢之隊”的采風。

她推動中西貫通

蘇州民族管弦樂團致力於將中國民族音樂融入到管弦樂的表現模式中，在中國樂器與中國曲風的基礎上，用國際主流的交響樂語言對傳統民族音樂進行重新詮釋與表達，以更能適應新時代欣賞者的需求與趣味，更符合時代發展與國際潮流。這既是對民族音樂的傳承與創新，又是對國際文化的尊重與接軌。蘇州民族管弦樂團將用西方人讀得懂的藝術語言帶您步入夢幻的東方音樂之旅。

她打造藝術盛宴

無論是專家、還是觀眾，只要聽過蘇州民族管弦樂團的演奏，都深深被這支青年演奏家團隊所煥發出來的蓬勃朝氣以及沉浸於藝術的專注氣質所感染。每場音樂會曲目全部演奏完畢，饑渴的觀眾不願起身，他們以持續的掌聲表達心情，期待再多聽一首，多享受一會兒……7月27日、28日，蘇州民族管弦樂團將在波特蘭州立大學林肯音樂廳舉辦兩場音樂會，演出的曲目有作品問世 30 年來始終在中國各大樂團上演率最高的經典民族管弦樂作品《慶典序曲》；有根據世界非物質文化遺產昆曲改編的民樂作品《牡丹亭· 遊園》；有演繹東方古代“天人合一”哲學思想與神秘美學的《莊周夢》；有中國民族音樂重新詮釋的美國音樂大師伯恩斯坦的《坎地德序曲》和福斯特的《肯塔基的故鄉與蘇珊娜》；有中國著名新生代作曲家們創作的具有極高藝術品質與震撼力的新時代民族管弦樂作品《抒情變奏曲》《澳門隨想曲》等。蘇州民族管弦樂團將為您獻上精彩紛呈的中國民族音樂盛宴。