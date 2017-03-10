賓客盈堂賀新歲　　砵崙至孝篤親公所春宴聯歡熱鬧歡騰

（本報訊）砵崙至孝篤親公所、歷山寄廬暨婦女部聯合春宴慶會，周六（4日）晚在黃上皇海鮮酒樓隆重舉行。

晚會由砵崙至孝篤親公所婦女部顧問國樑夫人主持。在主持人宣佈鳴炮，及瑞獅到賀後，晚會正式開始。

砵崙至孝篤親公所主席陳嘉進首先致歡迎詞，陳主席說一年一度的春宴給予公所和僑胞一個共聚聯誼的機會，今年更有來自舍路、紐約、費城、加拿大溫哥華及卡城的宗親們，遠道而來，令到今年的春宴生色不少。陳主席表示，他已多次出任主席一職，但仍有不足之處，他鼓勵更多年輕一輩參與會務，增添生氣，擴展會務，為公所服務。

美洲至孝篤親總公所美東總理陳錫儒在應邀致詞時，首先向賓客們拜過晚年。他說今次來自紐約共有20多名宗親到來砵崙參加春宴，他感謝砵崙至孝篤親公所盛情的款待，讓大家感到賓至如歸。他又特別感謝陳國樑元老在任美西總理期間辛勤的付出，處理會務，令總公所懇親大會可順利如期舉行。他指出砵崙至孝篤親公所在陳國樑和陳志文兩位元老的指導下，將會更上一層樓，團結陳胡袁三姓宗親和睦相處，相互扶持，令會務和諧穩定。

美洲至孝篤親總公所美西總理陳永明在致詞時表示，他感到非常高興首次與其他宗親一起出席砵崙至孝篤親公所的春宴，他希望往後，彼此能加強聯系，使會務昌隆，蒸蒸日上！

接著有美洲總公所元老陳志文致詞，他先向各界僑領、來賓、社會賢達拜年。他表示舊的剛過去，新一年剛開始，陳志文元老笑言，今年是雞年，金雞每早都喚醒世人，叫人行善積福，他非常高興見到四位正副總理和來自紐約、舍路、費城、加拿大溫哥華及卡城的宗親們到來，實在為晚會增添了不少光芒。

砵崙至孝篤親公所副主席陳錫澤致答謝詞，感謝各界蒞臨參加今晚的春宴，並祝各位嘉賓身體健康、萬事如意。

美洲至孝篤親總公所元老陳國樑伉儷，總公所元老陳志文、砵崙中華會館、萃勝工商會、合勝總支堂、秉公保良堂、海晏同鄉會、李氏公所、遡源堂、黃氏宗親會、龍岡親義公所、粵聲音樂社等本埠多家僑團首領及舍路、紐約、費城、加拿大溫哥華及卡城至孝篤親公所等外埠首領、宗親，各界嘉賓近三百人歡聚一堂，熱烈慶祝新春佳節。

席間，砵崙至孝篤親公所主席陳嘉進、副主席陳錫澤、顧問、歷山主任、婦女部正副主任，美洲至孝篤親總公所美西總理陳永明，美東總理陳錫儒、美西副總理陳頌文、美東副總理陳鴻章，總公所元老陳志文、陳求昌、陳國樑及來自舍路、紐約、費城、加拿大溫哥華及卡城等多位至孝篤親公所首領，在慶祝晚會上共同向各界來賓敬酒。

當晚的春宴，得到婦女部的大力支持，為賓客們準備了多隻精彩的民族舞演出，舞蹈組組員盛裝獻藝，分別演出了《太極功夫扇》、《青藏女孩》、《縴夫的愛》等。今年的春宴亦特別邀請了來自紐約至孝篤親公所舞蹈組演出助興，八位一身山地姑娘打扮，為砵崙公所的慶會獻上《阿里山的姑娘》舞蹈，贏得了來賓們不少的掌聲。

當晚的幸運抽獎，獎品名貴豐富，並有由慧霖寺捐贈五箱保健飲品作抽獎用途。砵崙公所備有花膠筒、西藏姬松茸、阿一鮑魚、價值壹佰二十元的江瑤柱及二佰元的半野生花旗參等。賓客們都在歡樂的氣氛中盡興而歸。