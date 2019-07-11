貿戰讓美國肉價變便宜　國慶日民眾狂吃牛排慶祝

（綜合報導）美國國慶日的傳統是全美民眾瘋烤肉慶祝。媒體報導，因美中貿易戰導致市場上戶外烤肉爐等設備價格高漲，而消費者唯一的「安慰」是因為中國減少美國肉品進口，導致肉價變便宜了。

美中貿易戰影響所及，金屬和零件的成本增加，而美國農產品外銷量縮減。美國烤肉爐製造商受不了原物料和中國製零件價格上漲的壓力，在吸收部分成本後，轉嫁到消費者身上，導致售價提高。今年烤肉爐價格上漲約10%，相較之下，往年上漲幅度頂多1%到4%之間。

在此同時，肉品價格卻下跌。不僅超市推出牛排肉買一送一，漢堡肉也推出特價。消費者迪納說：「我確實注意到今年肉品比較便宜。我們通常在7月4日吃雞肉，但今年我要吃牛排。」美國農業部表示，漢堡肉使用的牛瘦絞肉和無骨的紐約客牛排，今年價格均下跌。不過，在中國傳出非洲豬瘟後，因預期中國增加進口的心理，美國豬肋排出現微幅上漲。

事實上，情況本來可能更糟。特朗普原揚言要對剩下3000億美元的中國製商品加徵關稅，清單中就包括烤肉爐，但他上月底與習近平在G20大阪峰會時會面，敲定停火、暫緩加徵措施。美國出售的9成烤肉爐是進口貨，而許多大型連鎖賣場直接向中國廠商進貨。另外，美國國慶日必不可少的煙火原本也在清單上。現傳出曾遊說特朗普不要擴大關稅措施的煙火零售商「幽靈煙火」，在上月26日宣布贊助國慶煙火，竟然在同天如願，換得特朗普宣布暫停加徵關稅。