財政部長：有人最快在今晚收到$600的紓困支票



（綜合報導）美國財長姆努欽今晚（29日）在推特上宣佈，發給國民的600元刺激經濟支票可能最早今天晚上就開始發放。

姆努欽說，這筆款項最早可能在週二晚開始通過直接存款到民眾的銀行帳戶。而財政部亦將由週三開始向沒有向國稅局提供銀行帳戶資料的人士寄出支票。

民眾可到國稅局網站上的Get My Payment追蹤工具查閱自己的600元。

在特朗普總統批評600元的紓困金實在太少後，眾議院按總統的要求，在星期一以壓倒性多數投票將紓困金額增加至2,000元。法例今天已送交由共和黨控制的參議院投票，但截稿前仍未有結果。

佛蒙特州參議員伯尼桑德斯（Bernie Sanders）星期二將眾議院版本的紓困法案提到參議院，不過參議院多數黨領袖麥康奈爾參議員阻擋了這項法案的表決。麥康奈爾表示，特朗普總統點出三項攸關美國國家利益的議題，分別是給美國人更高金額的紓困金，通訊規範法的230條款，以及捍衛美國選舉的神聖性。他沒有特別說參議院是否應該通過2000美元紓困金，但表示應該要考慮特朗普總統提出的議題。

特朗普總統下午發出推文說：“…他們必須立刻通過2000元的紓困金。600元是不夠的!

桑德斯表示，美國人民如果得不到2000元的紓困金，參議員們也不能去過新年假期。參議院少數黨領袖舒默參議員（Chuck Schumer）則敦促參議員們優先考慮紓困金法案，並說“直到國防授權法的反否決，以及眾議院已經通過的每個美國人都獲得2000元的法案在參議院通過之前，我們不應該休會。”