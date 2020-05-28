貝克縣法官堅決挑戰州長居家令 在有兩家教會加入戰場



（本報綜述）無懼州高等法院，貝克縣法官不願撤銷先前宣判所有州長的行政命令無效的裁決，堅決挑戰州長居家令到底。同時有兩家教會在周二向尤金市法院提告州長違返憲法上賦予在宗教聚會上的自由。

上周一，有10家教會將州長告上法庭，挑戰州長的社交距離和要求店舖關門的命令。貝克縣法宣判布朗的命令已經超出了她的權限。當時的法官指州長有關公共衛生所頒的禁令，有效期最多只有28天，而且是不能再加延60天的。

貝克縣法官因此裁定布朗州長在新冠病毒大流行期間所頒佈

『居家令』有關的超過21項行政命『無效』。當晚俄勒岡州高等法院頒令，維持州長的緊急令仍然有效，將貝克縣法官的判決暫時擱置，直到最高法院審理上訴為止。到周六，州高等法院下令貝克縣法官，一是在26日（周二）下午五時前將裁決完全撤銷，一是要提出證據，與州長爭論為可不能以這樣做。

在周二早上，貝克縣法官特里克克利夫（Matthew B. Shirtcliff）宣佈，他不會撤銷州長的臨時居家令是無效的裁決。

由於法官特里克克利夫選擇維持原判，州政府必須在5月28日（周四）之前向俄勒岡州最高法院提交案情摘要，而原告必須在6月2日（星期二）之前提交案情摘要。

該名法官的裁決，令到州長頒佈的限制令從上周一（18日）起無效。法官說，州長並沒有經立法機會的批准就將只有28天限制的居家令延長。他的決定是10個教堂和其他原告提起訴訟的結果，他們感到布朗自3月8日起頒布的行政命令，限制俄勒岡州居民活動無效或已過期。

律師凱文·曼尼克斯（Kevin Mannix）代表俄勒岡州的教會提訴訟。他對周二的事態發展發表了回應，表示非常高興特里克克利夫法官堅持他最初的裁決，而這裁決是有適當的分析作支持，而他們將有機會在高院大法官前直接與州長的代表辯論。他又指出，他們將證明俄勒岡州的法治允許持續的公共衛生事務標準法規，但是不允許州長在宣佈公共衛生緊急過了28天後，使用特權來關閉企業和教堂。

代表州長的律師反駁，布朗州長是根據災害州法宣布本州進入緊急狀態，該法律是不限於任何特定時間，並且可以無限期地延續下去。

在Grant Pass 市的Edgewater Christian Fellowship和在Roseburg 市的Church of God of Prophecy，這兩家教會在周二亦入稟法院，狀告布朗州長、州衛生局的總監、州警察局長及Josephine和Douglas縣的縣長。兩間教會希望能從5月31日起恢復崇拜，自三月中，教會都是透過網上與會眾一同崇拜。

代表這輛家教會和牧師的律師指出，憲法禁止政府阻止宗教信仰自由，這就是目前州長所頒的命令內容，但同時又允許其他的集會（例如，“健身班”）。 律師又指出，由於州長的命令威脅到任何違反其命令參加教堂崇拜的人處以罰款和入獄，因此為了維護原告的憲法權利，必須採取臨時禁制令。

截止周日，兩縣都分別只有25宗確診病例。