貝克縣宣判州長居家令無效　州高院即晚推翻栽決



（本報綜述）貝克縣（Baker）法官週一裁定，布朗州長在新冠病毒大流行期間所頒佈限制宗教聚會的緊急令“無效”，因而追朔至由3月12日起州長陸續頒佈與『居家令』有關的超過21項行政命也因此而變得『無效』，原因是州長的緊急命令超過了其28天的限制。

法官不願等候上訴庭的判決，立即已宣判所有州長的行政命令無效。

州長立即發新聞稿表示，她會在數小時內向俄勒岡州高等法院提出緊急審查，並要求擱置該裁決，直等到高等法院有裁決為止。

到當天晚上，俄勒岡州高等法院頒令，維持州長的緊急令仍然有效，將貝克縣法官的判決暫時擱置，直到最高法院審理上訴為止。

縣法官特里克克利夫（Matthew B. Shirtcliff）表示，州長的命令剝奪了教會行使宗教信仰的自由，並且造成“不可彌補的傷害”。

特里克克利夫法官表示，教堂可以像雜貨店和其它必要行業一樣，實施規定的社交距離措施。法官指出：“當宗教聚會在進行時繼續實施社交距離和安全守則，那就不需要州長的命令來保障公共安全。”並說他的裁決符合公眾利益，允許人們享有自由崇拜的權利和恢復經濟的能力。

律師哈克代表了10家教會和一班商戶向州長提告，律師成功辯稱，本州的公共衛生法例限制緊急情況為14天，或最多28天，而新冠病是一場公共衛生危機，因此該限制適用於今次州長頒佈的緊急情況。

但代表州長的律師反駁，布朗州長是根據災害州法律而宣布本州進入緊急狀態，該法律不限於任何特定時間段，並且可以無限期地延續下去。

當日下午，州司法部長埃倫·羅森布拉姆（Ellen Rosenblum）立即發聲明，質疑該名貝克縣法官的推論。羅森布拉姆說：“我們將爭辯指，法官在製定相關法規時犯了錯誤，並且在發布初步禁令時濫用了酌處權。”“我們還將要求立即中止他的命令。 我敦促俄勒岡州州民繼續遵守現有的法令。”

州長對俄勒岡州高等法院的頒令表示歡迎，她指出要全州回復疫情前的狀況是絕對沒有捷徑的，重開速度太快將使本州再陷早前的危機。