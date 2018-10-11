豐田召回240萬輛Prius油電車

（綜合報導）豐田汽車公司5日宣布在全球召回240萬輛油電混合系統有瑕疵的普銳斯（Prius）車，其中有超過80萬輛在美國售出；此外，豐田還召回有氣囊瑕疵的Tundra小貨車、Sequoia多功能車和Avalon轎車，在全球共召回18萬8000輛，多數在美國出售。

豐田汽車公司將在全球召回240萬輛汽車，以修復混合動力系統中一個可能造成汽車動力喪失的缺陷。這家汽車生產商周五表示，此次召回主要影響2008年10月至2014年11月生產的部分普銳斯系列汽車。

此次召回在美國地區涉及逾80萬輛汽車：2010-2014年款普銳斯和2012-2014年款普銳斯v。此次召回還涉及部分混合動力版Auris掀背車，這些汽車沒有在美國銷售。

這是數月來豐田汽車第二次進行大規模召回。9月份，該公司召回逾100萬輛普銳斯和混合動力版C-HR跨界SUV。豐田汽車當時表示，組裝過程中的問題使線路容易出現老化，可能帶來起火風險。

召回的普銳斯車主要為2008年10月至2014年11月產的普銳斯各系列，因為油電混合系統的瑕疵可能導致行駛中失去動力。

在美國市場是召回80萬7000輛普銳斯車，包括2010至2014年份的普銳斯油電混合車，和部分2012至2014年款的普銳斯v。豐田還召回部分油電混合型的Auris掀背車，但這款車在美國沒有銷售。

豐田公司表示，油電混合系統的瑕疵只在罕見情況下才會出現。

正常情況下，如果油電混合系統發生故障，汽車將進入失效安全駕駛狀態，以便有足夠的動力安全駛離公路。

但油電混合系統的瑕疵使汽車無法進入失效安全駕駛狀態，儘管動力方向盤和煞車系統仍可操作，但車輛卻沒有動力，高速行駛中可增加撞車危險。不過豐田公司沒說這種瑕疵是否引發過車禍或人員傷亡。

豐田不是第一次因為油電混合系統的失效安全故障而採取召回行動，該公司2014和2015年曾因類似問題而採取召回。

車行將向被召回的普銳斯車主發出通知，免費維修汽車的軟體。

另外，豐田公司還召回2018至2019年款的Tundra小貨車、2019年款的Sequoia多功能車和2019年款的Avalon轎車，將對氣囊瑕疵進行維修。公司在全球召回18萬8000輛，美國市場召回16萬8000輛。