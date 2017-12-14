谷歌正式宣佈成立AI中國中心 將首先在北京落地

(綜合報道)谷歌正式宣佈谷歌AI中國中心在北京成立。12月13日，在上海舉行的谷歌開發者大會上，谷歌雲首席科學家李飛飛公佈了這一消息。

谷歌AI中國中心將由李飛飛和谷歌雲研發負責人李佳共同領導，李飛飛將會負責中心的研究工作，也會統籌 Google Cloud AI, Google Brain 以及中國本土團隊的工作。中國AI中心的重點將是基礎AI研究，同時會和中國學術界建立緊密聯繫。

李飛飛表示：「我們很珍惜這次 Google 與中國頂尖 AI 人才合作的機會，這些人才，勢必也是全球頂尖的 AI 人才。千里之行，始於足下，我們由衷希望，這將成為谷歌 AI 中國中心長期發展的第一步。」在回答媒體提問時，李飛飛表示，從1月入職谷歌時，就開始謀劃並推動在中國成立AI中心，在與谷歌CEO、谷歌雲CEO等人一起頭腦風暴時，就提出在中國展開基礎AI研究的想法，「現在是終於見光了。」

關於接下來的目標，李飛飛表示：「做好第一步，我們才剛剛開始，最重要的是做最好的研究，做最好的合作者。」李飛飛是斯坦福電腦科學系的終身教授和斯坦福人工智慧實驗室的主任。2009，ImageNet在她的母校普林斯頓大學誕生，試圖建立目前世界上圖像識別最大的數據庫。李飛飛和她的團隊把這個數據庫無償提供給全世界使用，推動了全球人工智慧、圖像識別在各行各業的飛速發展。