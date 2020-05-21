變調的波特蘭玫瑰節 – “當下巡遊” 展耀慶典活動

River View Cemetery 紀念墓園將會參與2020年玫瑰節由五月十六至三十日舉行的 ‘當下巡遊’ 慶典活動. 由於疫情關係, 縱使我們不能如往年般趁此良機觀賞到大型壯麗的花車巡遊, 即場的遊行樂隊演奏, 天才橫溢的騎術表演和各社團色彩繽紛的街頭表演, 但玫瑰節主辦機構仍決定鼓勵大家倒不如讓自己化身成巡遊表演者, 用各種手功藝製造出美淪美渙的花車或裝飾佈置在自家的前園作為表達我們對這玫瑰之城的愛! 今年巡遊的主題是 ’2020 夢想玫瑰’ , 適逢其會, 其中六位極具表揚的傑出人物將會成為主題的一份子, 他們跟許多埋葬在River View Cemetery 紀念墓園的夢想家一樣有份塑造出今時今日的波特蘭!

River View Cemetery 紀念墓園自1882年起植根社區是刻劃出波特蘭市的一塊歷史里程碑, 其中一個引人入勝的故事人物享利和佐治安娜皮托克Henry and Georgianna Pittock也是埋葬在此墓園. 許多人認識皮托克邸（Pittock Mansion）,只知道這是早年’俄勒岡人報刊’創辦人享利先生所擁有的一座大宅. 但卻很少人知道他的妻子,佐治安娜, 是玫瑰公園的熱烈支持者, 今日享負盛名的波特蘭玫瑰節便是在她努力於組織社區事務而啟發出來的活動! 這也成為至今已舉辦了113年的波特蘭市的一年一度傳統盛事! 然而, 由於今年因新冠疫情實施的社交距離和留家抗疫指引影響, 作為波特蘭人,怎樣去慶祝這盛事也成了我們要一起去編寫的新一輯章節 – ’當下巡遊’!

“紀念墓園是我們社會的一本故事書, 故事人物都在未到來之時已編寫著自己的故事, 待在這裡之後也默默地反影在這片土地上” River View Cemetery 紀念墓園行政總監瑞秋艾西Rachel Essig說. River View Cemetery 紀念墓園是許多俄勒岡州領袖人物的最後安息地, 我們已為其中六位社區領袖人物造好了’花車’並放置在其網址上: Abigail Scott Duniway,俄勒岡州擁最強大贊成票的婦女代言人. Katherine Gray,美藉非洲裔參政領導者, 協力為俄勒岡州白種人和美藉非裔人士創造出強大的橋樑, Henry and Georgianna Pittock,波特蘭玫瑰節創辦人和選舉支持者, Dorothy McCullough Lee,波特蘭市首位女性市長, Lola Baldwin Greene, 美國首位女性警官, Hazel Ying Lee, 首位美藉華裔女性獲發機師執照並擔任美國女空軍服務隊領航員, 請在社交媒體追蹤 #SuffrageSisters 及 #SuffraGents 可獲取更多關於俄勒岡州在全美慶祝獲取女性投票權100週年的紀念活動和節目資訊.

“自從布朗州長頒佈的留家抗疫行政指令後, 我們見到多了些訪客到墓園來, 於是打從聽到 ’當下巡遊’ 的建議,我們就覺得這是很好的機會來讓人們慢駛或踱步於墓園範圍來認識一些波特蘭的夢想家”艾西Essig說. 展品會從五月十六日(星期六)中午至五月三十日(星期六)展出, 訪客如要到訪River View Cemetery 紀念墓園165英畝舒展一下或參觀墓園都必須保持社交距離, 建議訪客跟展品拍照並標示@riverviewcemetery和@pdxrosefestival和利用#riverviewcemetery, #paradinginplace, #RFporchparade, 和#rosesforhope 上載社交媒體, 讓那些不能外出的人們也可欣賞到這些令人讚嘆的展品, 溫馨提示大家在墓園公眾地方請保持嚴肅及尊重墓地者的私隱, 不能攜帶寵物,但可把牠留在車上,並請慢駛.

River View Cemetery 紀念墓園會在總辦公室300 S. Taylors Ferry Rd., Portland 外設有展品導賞地圖也有免費的自由行導賞還可採索更多在紀念墓園裡的故事, 歡迎瀏覽更多在市內的其他展品位置 https://www.paradinginplace.com/the-porch-parade-map.

成立於1882年, River View是波特蘭市歷史最悠久的非牟利基金管轄的紀念墓園, 許多波特蘭人都會到來紀念墓園憑弔名人的墓碑,欣賞Willamette River和Mt. Hood的秀麗景緻也可趁機跟大自然來一次親密的接觸. River View 承諾保護地球, 給社區提供可承擔合理費用及各種儀式選項的葬禮, 詳情請瀏覽 www.riverviewcemetery.org 地址: 300 S. Taylors Ferry Rd., Portland, OR 97219 或致電503-246-4251查詢