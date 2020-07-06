變了質的暴力示威　令黑人社區不安



波特蘭市的示威愈演愈暴力，警方分別宣佈周二、四、六晚的示威為暴動。連日來示威者的激烈行為已激怒了本地的黑人社區。

波特蘭市一直是一個以白人為主的城市，這一場抗警暴、爭取種族公平的運動，也因為一少撮白人的暴力行為，被扭曲和被加上「白邊」。

上星期，示威者多次從市中心轉移目標到北區：一個歷史悠久的黑人社區。

上周二晚，暴徒封鎖警察協會並企圖放火，危及到大樓內兩家由黑人經營的小企；兩晚後示威者衝擊聯邦法院大樓和引發火警，再與警察發生暴力衝突。這都激怒了黑人社區，他們表示在這個有四分三人口是白人，不到6%是黑人的城市中，就連今次的黑人運動也被這些白人無理破壞，分散和擾亂了黑人社區要傳達的重要信息。

本地一著名黑人領袖去信惠勒市長，指出這些衝突發生的地點，離他家只有三個街區。他說問題出在示威者有99%是白人，他們並不代表今次的黑人運動，也與幫助黑人全無關系。

新上任的黑人警察局長洛弗爾指出，北區的暴力事件“令人反感和傷痛”，市政府為此白白花了至少620萬元警察加班費。而區內的街坊非常不滿，這些暴亂都不是他們所能容忍的。

示威者之間也引起內鬨。一直帶領民眾進行多場和平示威的玫瑰城正義組織（Rose City Justice）在上周宣佈，由於受到批評，在與警察局長和市長商討過警察改革的問題後，決定停止組織示威活動。

玫瑰城正義組織主辦的示威遊行，曾在一晚吸引過萬名來自不同社區和階層的市民走出來，一起手挽手走過Burnside大僑，由航拍的照片中看到人群填滿了大僑，一時成為全國的頭條新聞。

而示威活動由市中心的商業區轉到北邊的住宅區，黑人社區非常沮喪和擔心，怕被大眾市民誤會是黑人在破壞。發生暴動的北區，是波特蘭市歷史悠久的黑人社區，多年前被政府收地重新發展，當時住在這區的黑人，無論是住宅或是商戶，都在毫無補償下被迫遷，這段歷史是本地黑人社區的一道大傷痕。現時這區，新建築物林立，已是被中產階級化的白人區。

一名住在這區已有59年的黑人洛文表示：「看一下這原來屬於我們一區的發展，就可了解一下我們所受的痛苦。現時區內主要是白人，他們大多不願跟我們說話，這實在傷人心。現時動亂在這區發生，原來黑人社區的聲音，卻被白人的暴力所覆蓋。這令黑人社區更感傷痛！」

之後示威仍然繼續，但已回到市中心，針對司法大樓和聯邦法院。4日，示威者在附近燃放煙火和燒國旗，又向上述兩座大樓投擲煙火，警方兩次宣佈示威活動為暴動，動用氣體來驅趕人群。最後拘捕了13人，其中有人身上有槍和利刀。

警察局長洛弗爾後發聲明指摘暴徒的行動危害他人安全，並指出警隊已非常疲累，但他們曾發誓保護社區，所以他們仍會緊守岡位。局長希望社區能支持這班辛勤的警隊並譴責製造暴亂的人士。局長指出，大家見到的暴力與市政府和期望能向改革方向前行的人是相違背的。

黑人弗洛伊德的死，波特蘭市允許市政府公務員放喪假來悼念事件和表達對警察殺黑人的不滿，在放喪假的480名公務員中，有250人是警察，所以目前的警力，不可能同時應付這些暴徒和處理發生的案件。局長表示，在半夜清晨時份，警方只能處理一些緊急的案件。