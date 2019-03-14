警民會議中傳來好消息　兩名搶手袋疑犯已被捕耀揚實業送出隨身警報器予出席女士們　

警民會議中傳來好消息 兩名搶手袋疑犯已被捕

耀揚實業送出隨身警報器予出席女士們

（本報訊）周二下午，百多名華人出席在海城酒家舉行的第二輪警民會議。今次會議是由中華會館及波特蘭新聞合辦，並得到本地多個僑團支持出席，包括合勝、萃勝、龍岡、至考、海宴等。

當日警察部門派出三位警員和警長Tashua Hager、並聯同本市的防止罪案部門的三位職員出席，解答民眾的問題，並提供了不少保護自己的方式。大會由中華會館書記廖懷澤主持，並由波特蘭新聞編輯張淑議擔任翻譯。

講座開始先由PRICE警官給我們更新資料，他說上次會議後的第二天，警方已公佈了四名疑犯的照片，並經已逮捕了兩名青少年犯歸案，消息實在令人鼓舞。由於這些都是青少年，處理的方式跟成年人不一樣，所以警察亦不能公開他們的姓名和詳細情況。PRICE警官亦向大眾講解警方就近日已特派警員高度關注翡翠區一帶治安。

PRICE警官又提到，報警是非常重要的，沒有這訊息警方是沒法知道情況的嚴重性，張淑議女士亦指出，單是在華人圈子內傳誰人被搶手袋而不報警，那就只有華人知道其事態嚴重，而警察卻一無所知。中華會館理事會理事雷兆祥也呼籲，所謂語言不通不是問題，因每位警員隨身的電話均有翻譯功能。警官指，如果報案時能說出你說的語言將有助警察盡快安排，即是Cantonese 廣東話或普通話Mandarin，在場人士還大聲用英語說出廣東話。(下接A2版)。

現場一陳女士(亦是近日此類案件的第一位受害人)反映，她被搶劫後報案但一直沒得到什麼跟進和聯繫。PRICE警官指出，每次報案後，警方會給予一張名片，背面寫上案件編號，可方便跟進查詢。

僑聲報社長曹國強先生也先後發問，他提到這等屬非緊急案件，民眾不能即撥911求助，而警察到場的時間亦過長。PRICE警官指，在上次與中華會館及波特蘭新聞所開的會議時已提及這問題，而負責東區的Tashua Hager警長在會議後，已立即與911緊急中心提出，如接獲被搶手袋人士的求助，要立即通知警察處理，而警察亦會按情況立即趕到現場。PRICE警官亦再次提醒大家報警時用詞要緊張一點，讓接線人員覺得其嚴重性，這樣他們亦會立即安排警察到場。

中華會館主席李汝堯先生也呼籲各市民，不要被近日罪案發生而嚇怕，影響大家的日常生活，只要大家提高警覺，遇事即報。廖懷澤書記更指出自中華會館關注作出相應行動和波特蘭新聞的報導後，案件實在減少了，叫大眾放心。

其後，防止罪案部門的職員還教大家一些防罪的小貼士，如：手袋掛在大衣內、盡量行走光猛大街、將貴重物件和文件分開放等，盡量將鑰匙、證件、車房搖控分開放，如真的手袋被搶，也不會讓賊人知道你家的住址，並拿著鑰匙到你家洗劫。如果你是這樣做，萬一真的與劫，失了手袋也不會損失嚴重，並要趁機認清楚作案人的樣貌，向警察提供準確的資料是有助破案的。

防止罪案部門Teri Poppine 女士還教在座人士，在街道行走時要充滿自信，昂首闊步，雙眼盯著嫌疑人，因賊人很少會光顧有自信人士。如遇上事故時，要大聲叫“NO ”。此舉，可嚇怕賊人外還可引起途人關注。

警長Tashua Hager因職務繁忙，在會議尾聲才到場，她喜見有這麼多群眾關心到社區安全的問題，希望會議內的資訊能幫助到大家。警長更表示這是警方和華人社區建立關係的一個好開始。

一個小時的會議，警方和防止罪案的團隊確實提供了不少實用的訊息。散會前，予會者還享用了中華會館提供的點心，出席的女士們還可獲發由耀揚實業張向陽先生和趙婉茵女士所捐贈的二百份隨身警報器。

中華會館主席李汝堯在會後表示，非常高興見到華人社區，包括各僑團領袖和商界，同心的關注事件；他希望透過講座，讓華人學會如何保護自己，和學會遇事要出聲，並指出大家在這區生活應守望相助，共同意識到，防止罪案確要警民合作。