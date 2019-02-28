警方關注東南區連串「搶手袋」案件並已採取行動為早日緝拿匪徒　特別更改報案程式　受害人可直撥911　

（本報訊）自去年十二月起，社區已不斷傳出有女士被「搶手袋」事件，作案的相信是一黑膚色的年輕人團夥，他們專向亞裔婦女下手。到近月更是頻密，引來人心惶惶。而不少社區人士都感到極之無助，又不見員警做事。為此中華會館及波特蘭新聞與員警聯絡，希望瞭解案件情況。週三早上，東區警長帶同兩名員警及兩名偵探部的探員，特別到來黃上皇酒樓，與本報及中華會館四位成員會面，希望藉此告訴華人社區，他們關注事件，並且正在行動中，但由於案件仍在調查階段，未能提供太多的案情資料。

波特蘭警察局東區的警長Tashia Hager 表示，至目前為止，警方已接獲十多宗在東南區被「搶手袋」的報案。警長說，有鑒於案件頻密，警方非常重視，已將其嚴重程度升級，交由偵探部門接手調查。Hager警長解釋，偵探部門通常是調查一些案情嚴重的案件，例如是銀行劫案，由偵探部接手表示警方認為這案情非常嚴重。

Hager 警長帶來了負責的兩名偵探部探員，其中的Joseph探員表示他們目前手頭上仍未有足夠的線索來鎖定疑犯。他們呼籲遇劫的人士一定要立即報警，讓員警能儘早到場，並且提供有用的線索，這才能協助警方早日緝拿到匪徒歸案。

因為非緊急情況只能撥打503-823-3333而非911，本報記者反問探員如何能「立即」報警呢?加上報警後很多時警方都未能及時到場，而匪徒已逃之夭夭。

Hager 警長表示，她願意因為這連串的「搶手袋」案件，特別更改報案的程式，她會通知911部門這項臨時措施，當接到這類案件的報案時，他們要立即通知員警趕到現場。Hager 警長指，警方查案牽涉兩個方面，一是調查；另一個是巡邏。在接報後，負責區內巡邏的員警就會立即留意附近有沒有與報案人提供有關疑匪描述的人士。出席會議的巡警表示，他們經常在外巡邏，憑著這些訊息，他們會知通疑匪的習慣，例如向那個方向逃走等。

Hager 警長說，當報警時，跟911接線生說你被「搶手袋」，不能說中文的，能向911說出你說廣東話（Cantonese）或國語（Mandarin）是最好的，這樣他們就能馬上找來合適的警員來跟你紀錄案情。她強調，波特蘭市每位員警的手機都有一個翻譯程式，他們一定能幫到市民的，所以無需因言語不通而不報警。探員Joseph再說：「一定要報警，報警不單是為自己，也是為街坊。」

另一名探員提醒，報警時不要單說我被人搶了手袋；如果說：「我被人推倒在地上，受了傷，手袋被搶了。」這樣的說話方式，接線員會感到情況較為嚴重，並願意立即處理。

探員提醒大家不要因為要搶回財物而與匪徒硬碰，如真的遇到這情況，應該儘量記住匪徒的樣貌、所穿的衣服鞋物、男或女、身有多高、肥或廋、種族及他們所駕駛的車等。這都是對破案極有説明的資料。

探員Joseph 表示，他們曾將從監察系統拍得有關疑匪的片斷發放到本地電視臺，但得不到他們選擇報導，他們原希望藉在電視播出片段，匪徒會暫停作案，同時希望會有更多人報料。Joseph 說，在他們在這區的偵查期間，他們留意到亞裔人士都懂得小心和自保，對此他表示非常欣賞。他見到男士陪伴女士到車上、富康商場也將後門上鎖等。他們也建議大家隨身攜帶一警報器，遇事時一按就會發出巨大的聲響，這樣能吸引更多證人，也會嚇怕匪徒。

當問及他們接到的十多宗案件有甚麼相同的地方時，探員表示，被搶的都是名牌手袋，手袋內有大量現金；作案時間大部份是在傍晚時份。

探員Joseph指出匪徒當發現華裔女士的手袋是他們豐富的收穫時，他們會向其他人講，然後可能不只這一團人作案，可能也會引來其他人來作案。所以他奉勸大家要改變習慣，不要經常掛著名牌手袋在身上；將買到的雜貨放到車上時，要將手袋如嬰孩般的對待，先將其放到車上，鎖好或用衣服蓋好，才處理雜貨。

最後，Hager 警長表示，東區的每位員警都清楚這些案件，只是欠缺足夠的資料來鎖定疑匪。記得上次在華人服務中心開會的華裔女警李泳賢（Amy)？Hager 警長表示，Amy 非常緊張這案件，甚至在自己放假的日子也出動調查此案件。

最後，Hager 警長承認警方人手不足，加上波特蘭市已不是十多年前的小鎮，隨著發展犯案率也上升。Hager 警長希望能繼續與華人社區就今次事件繼續進行溝通，在未來兩個星期內與華人社區安排一次警民會議，屆時希望有意見的社區領袖或身受其害的人士出來，直接與員警對話。請留意本報報導。