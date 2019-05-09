警告：不要給只響一下的陌生電話回電　否則損失參重

（本報綜述）美國聯邦通信委員會上個週五緊急警告民眾，千萬不要給那些只響一次的陌生電話回電，因為這些極有可能是詐騙電話並會導致你巨大的財產損失！

這些只響一次的陌生電話，通常在夜深人靜時分撥出，如果夠“幸運”，同樣的「響一次」來電還會接二連三的響起，絕對喚醒夢中人！這半夜連續收到多個響一下就收線的來電特別引起人擔心，怕是家人出事或是甚麼嚴重的事情。在這情況下，不少人都會按來電顯視撥回好電話號碼，確定是否有甚麼特別事故發生。

根據美國聯邦通信委員會的報告，這些陌生來電通常帶著西非國家毛里塔尼亞（毛里塔尼亞）的區號222。然而，來電顯示的222開頭的號碼並不能證明它跟毛里塔尼亞有關係，因為詐騙電話擅長偽造來電顯示成它想要的任意號碼！

美國聯邦通信委員會稱，通信技術使得不法分子能以低廉的成本進行大量隨機的呼叫，並能將自己隱藏起來。詐騙電話的目的是誘使人們給它回電。但，若有人一旦回電，它將馬上連接到一種900開頭的電話。900號碼一般由聊天公司開通，向來電者按分鐘收取高額話費。

美國聯邦通信委員會提醒人們，千萬不要給222開頭的來電撥回，除非你真的認識毛里塔尼亞的人。

如果你已經收到因詐騙電話而產生的費用，請先與你的電話公司聯繫，然後如果不起作用，請向美國聯邦通信委員會提出投訴。受影響的消費者也可以向聯邦貿易委員會提出投訴。

專家建議，鑑於不法分子可隨便修改來電顯示的號碼，所有只響一次的陌生電話都不要理會，切莫一時衝動。