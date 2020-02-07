謠言散播恐荒　傷及社區和無辜商家　 微信瘋傳本地有新型肺炎患者

發生在中國武漢的新冠狀病毒疫情嚴重，至今天有28,138個確診病例，死亡個案則有564個。而在美國，雖然只有12例確診，而整個俄勒岡州並未有發現確診或疑似病例，但很多本地華人也受到大環境感染，引至人心惶惶。

在昨天（5日），在波特蘭市傳出有眾多華人學生的David Douglas 中學，有兩名華裔學生疑感染到新冠狀病毒。傳聞繪形繪聲，更說到學校也公佈了學生名稱。這傳言，很快就被華人圈的微信群傳開了。學校於下午五時多向家長們發訊息，表示知道大家對中國新冠狀病毒疫情關心，但俄勒岡州至今未有發現任何疑似個案。

另外，昨天也傳出有剛從中國回美的人士在酒樓中與朋友「飲茶」，坐在隔鄰的客人聽到了有人從中國回來，在未趕及付錢前，已嚇到立即離座走出餐館。謠言在微信群瘋傳，沒人敢出來消費，華人商舖的生意馬上大跌。本報找來了傳聞中事發地點的海城酒樓東主表示，她整天在店，未有見到這樣事情發生，這都是傳言。她希望華人不要亂傳假消息，影響社區和商舖。

這些謠言主要由微信號和群組散播出去，在目前人心惶惶的環境下，將一些沒有經過證實的謠言轉發，只求吸睛率而不求事情的真實性，實在要不能，除了對華人社區造成極大的負面影響，並且波及不少無辜的華人商家。大家關注新聞很重要，但是要去找可靠和經過證實的新聞才能保護自己的社區。這些謠言，也令許多人出於謹慎考慮，選擇留在家中。

希望讀者勿信謠、勿傳謠，這社做法都會給社區帶來恐慌，影響大家日常生活，也讓外族裔因這一疾病對華裔社區產生負面印象。

俄勒岡州衛生局的流行病學專家理Richard Leman 醫生表示，波特蘭沒有確診的新型冠狀病毒，大家無需避開任何商戶或是活動。最重要的是注意個人衛生，勤洗手。他指出，目前正是美國的流感高風期，只要大家多注重衛生，就能減低對感染流感或是新型冠狀病毒的機會。他強調：波特蘭市被這一病毒感染的風險仍然很低，但州衛生局對這一病毒所做的應對準備卻是充足的。

衛生官員說，目前美國境內這個病毒對美國人的「風險仍低」，採取各項預防措施的目標是「維持這個低風險」。

根據美國疾病預防控制中心（CDC）網站，CDC建議美國民眾「要做三件事」，以預防感染武漢冠狀病毒，以及「不要做三件事」。

三要之一：不定期訪問CDC網站獲取有關病毒的最新消息

CDC在其網站特別設置有關新型冠狀病毒的網頁，並定期更新信息。該網頁中的內容包括基本知識、常見問題、新聞資料、專家諮詢等。

CDC在網頁上提醒民眾，人與人之間的傳播是可以連續發生，某些病毒具有很高的傳染性，有些病毒則具有較低的傳染性。至於武漢新型冠狀病毒的傳染性至今仍不明朗，因此民眾仍需要多加小心。

三要之二：保持良好的衛生習慣，避免散播病毒

除了關心疫情相關消息之外，維持良好的衛生習慣也相當重要，除了能夠防止從日常生活中感染病毒，更能夠預防將病毒傳染給他人。CDC 建議民眾，最好堅持採取所有能夠避免病毒的方法，包括：

避免與感染者密切接觸；

如果生病了，請避免與他人互動；

生病時不要上班，要待在家裡；

打噴嚏時，要掩住鼻子和嘴巴；

－避免觸摸眼睛、鼻子和嘴巴；

定期清潔和消毒可能被細菌污染的表面和物體（如手機）；

定期用肥皂和水洗手至少20秒（如果洗手時沒有手錶或其它計時的工具，建議唱「生日快樂」歌兩次），或使用酒精濃度為60%或更高的酒精消毒劑。

三要之三：如懷疑自己感染病毒，求診前請先致電給醫生或醫院

CDC建議，如果發燒、咳嗽或呼吸困難，並且在感到不適的前14天曾到過中國，或與2019-nCoV的患者密切接觸，一定要尋求醫療協助，並在前往診所或醫院急診室之前先撥電，通知對方你最近的行程和症狀，讓醫護人員可以早做準備。

三不之一：不要前往中國

CDC於1月27日將中國旅行警告提高到最嚴重的級別「避免非必要的旅行」。1月30日，美國國務院將中國旅行警告升至最高的第4級，即「請勿前往中國」；同時授權美駐華使領館非緊急雇員及家屬撤離中國。

除此之外，美國政府已經在上月 31 日下令，除了美國國民及永久居民的近親以外，禁止所有曾在過去 14 天內前往中國的外國遊客入境，而最近曾經到訪疫情爆發中心點湖北的美國民眾更必須在入境美國後接受長達 14 天隔離。

三不之二：不要戴口罩

「不要使用口罩」，CDC說，「本中心不建議美國民眾，為了防止新型冠狀病毒的傳播而戴上口罩。」

造成呼吸道感染的冠狀病毒可以透過飛沫傳播，因此很多民眾以為，戴上口罩可以形成防護作用，但據約翰霍普金斯健康安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）專家埃里克・托納（Eric Toner）表示：「戴口罩對預防病毒並不非常有效。」

目前正在美國熱銷的口罩，主要分為比較寬鬆的醫用外科口罩及更嚴密的 N95 口罩。據 CDC 表示，醫務工作者可戴上 N95 口罩，以預防病毒感染，但必須事先經過專業訓練；醫用外科口罩則無法阻擋較小的空氣傳播微粒，不能完全阻擋冠狀病毒感染，因此這兩種口罩都不建議美國普通民眾配戴。

需要說明的是，美國人口密度低，確診和疑似病人尚少，所以CDC建議現時不必戴口罩。而在其他疫情爆發的國家和地區，特別是中國大陸，如同一個巨大的醫院，如果無法獲得N95口罩，醫用外科口罩仍有一定阻擋作用。

三不之三：不要對亞裔人產生偏見

CDC表示：「不要認定亞裔人更容易感染 2019-nCoV，更不要因為害怕病毒，對亞裔人產生偏見。

據《商業內幕》報導，華盛頓州好市多（Costco）的一名員工因擔心自己受到感染，而拒絕為一名來自中國的八歲混血男孩提供食物。