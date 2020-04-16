謠傳有99大華員工確診新冠病 超市表示會保留對造謠者追究的權利

（本報訊）疫情下人心惶惶，匯聚正能量，共同抗疫是非常重要的事。但有人卻愛在社交媒體上發放未經證實的所謂「第一手消息」，說是好心，而事實上已對別人造成了傷害。

15日，本報接獲99大華超市負責人的投訴表示，在人在本地的微信群內傳播謠言，稱比弗頓的99大華超市，有職員證實確診新冠肺炎，叫大家小心。

超市負責人周經理對本報表示，這純屬謠言。現時超市內沒有任何職員有疑似或是確診新冠病，並表示，99大華超市將保留向造謠者提出法律訴訟的權利。

周經理強調，99大華超市一向關注員工和顧客的安全，他們每天都留意新聞和配合疾控中心的指示，確保員工和顧客的安全都得到保障。超市內已實施了一系列的安全措施，包括要求員工經常洗手和清潔工作的地方、控制入店人流、保持有社交距離、要求員工和顧客帶口罩、不為自攜購物袋的顧客將貨物入袋及有流感症狀的員工一律需留在家中。

周經理說，如果超市內有職員確診，這是關係到公眾的安全，該公司一定會自動向外公佈消息。加上本地衛生局亦會追蹤與確診者有過接觸的人士，這絕對是瞞不過人的新聞。

周經理指出，在美國，雜貨店員工與醫護人員、前線急救人員等，同被視為抗疫『英雄』人物，在人人留在家中避疫的時間，他們都在前線服務你我。我們應該要感謝他們，而不是中傷他們。

在家居令期間，社交媒體的聊天群已成為互傳訊息的主要地方，發佈消息的人士最好還是先驗證消息是否屬實，不要做損人不利己的事情。像今次一樣，發消息的人將謠言發佈到多個群組，自己變成了造謠者的同時也在散播恐慌，令更多人不敢外出購物，最終傷害到別人。

據了解，有群友看到消息後表示懷疑。其實，政府和衛生部門如此高度重視疫情的發展，再加上超市是受到衛生局的監管，如超市真有員工『中招』，超市都不可能繼續開門營業。這都是普通常識。

早前已有不少類似的謠言在微信中廣傳，如未獲證實的，最好還是放過中傷別人吧！

受到新冠疫的影響，很多商家都在困境中經營，他們的員工也是冒著感染的危險為大家服務，在這情況下，大家是否應該同舟同濟，互相關照，安全渡過這艱難的時刻呢！