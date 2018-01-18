

（本報綜述）11歲的多姆．彼得斯（Dom Peters）於周一在西林州政府辦公室內宣誓，成為俄勒岡州首位少年州長，並在退休高等法院法官Paul De Muniz 和州務卿丹尼斯（Dennis Richardson） 負責監誓。到場見證這場面的包括有多名州議員，和彼得斯的家人和同學們。在宣誓就職後，彼得斯立即簽署第一項法案，希望在兒童少年間宣傳，不要互相欺凌。

彼得斯是一名五年級學生，就讀於Willamette Valley 基督教學校。去年報名參加俄勒岡州首位少年州長的比賽，在全州的參加者中勝出，任期一年。

雖然被冠以少年州長的名稱，但是沒有實際的權力。

就職後，彼得斯發表講話，他表示，真的希望他能改變俄勒岡州，停止所有欺凌事件。他指出，首先要做的是提醒所有同學同心合作，善待各人。

彼得斯又說，他正在寫作一本有關欺凌的書，完成後，希望能贈予全州的少年，同時他將在學校創立「超級友善助手會」監察校內的欺凌情況。

彼得斯指出他見過不少同學被欺凌，而自己亦曾被欺凌，所以非常明白到被欺凌是不好受的。

彼得斯選擇了少年州長這政治平台，他就必須要學習政府的運作，並將這學到的知識，教導本州其他五年級的學生。州務卿丹尼斯指，這是比賽的主要目的，他稱這為以行動來參與民主。