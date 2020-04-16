請填寫人口普查表　為社區爭取撥款　漏一人＝少領3,200元 只要回答十個問題　上網、打電話填表都可以



（本報訊）美國2020人口普查從3月12日寄出第一份邀請信開始，普查已經進行了超過一個月的時間。在這居家令的期間，最好就趁著留在家的時間，上網到my2020census.gov，輸入收到的人口普查局郵件中的ID號碼，再選中文，花五分鐘時間，回答十個非常簡單的問題。你這樣做就能為社區爭取到每人每年3,200元的聯邦撥款。

不懂得上網？人口普查亦開通了中文的電話專線協助民眾填表，廣東話專線：（844）398-2020；普通話專線：（844）391-2020，開放時間：周一到周五5am-7pm。如果沒有普查局的信，沒有普查ID的話，用住家地址，一樣可以完成普查問卷。

截止4月9日，全美總體自主填表百分比47.1%，俄勒岡州的自主填表百分比有49.9%，比全美略高，但與全美最高自主填表率的明尼蘇達州56.6%，俄勒岡州只排在全國的第16位。（自主填表即自己填回問卷）

在本州截止4月9日的一些數字：

三大縣城的自主填表率：華盛頓縣的58.3%，Clackamas縣的56%和麥魯瑪縣的53.4%。

最高自主填表率的城市：

第一是：King City 75.6% 第二是： Marywood Park 71.4% 第三是：West Linn 64.4%第四是：Sherwood 63.5%。

至於最多華人居住的城市：第六位：Lake Oswego 61.1%，第16位：Happy Valley 57.9%，第20位：比弗頓57%，第41位：波特蘭54%。

在所有的自主填表中，絕大部份是透過網上填表的。還未有填表的，最好馬上花五分鐘時間，盡你作為公民的責任，填好表格。記緊要將家中由嬰兒到老人，合法和不合法身份的都算在內。不懂網上填表的，撥打上述的電話就有服務員幫你填表。

十年一次的人口普查是美國憲法規定的。每一個居住在美國的人，不管有沒有合法身份，都要填寫人口普查問卷。未來十年，聯邦政府將根據每個社區填寫人口普查表的人數進行撥款，填的人越多，得到的撥款也越多。聯邦政府每年有675億美元的款項，需要分發給每個社區。用來發展社區的學校、老年人服務、醫院、交通、圖書館等公共設施，從而提高社區居民的生活水準。

人口普查局提醒居民，人口普查表只涉及到居民的性別，年齡，種族這些基本資訊。不會問居民在美國的身份，社會安全號，銀行卡這些重要資訊。人口普查局為所有居民資訊保密，不會分享給任何機構和個人。居民的資訊，只是一個數位。

俄勒岡州根據2010年參與人口普查的數字，獲聯邦在這10年內撥款134億元。根據州政府的統計，如本州少報一個人，本州每年就少收3,200元的撥款，算一下十年就是32,000元，如果少報10,000人的話，這數目也相當驚人。所以真的是一個都不能少！

華人社區一向屬於容易被低估人口的社區之一。希望隨著社會進步，華人開始會民主的一套，不要只顧排隊拿福利，而不願負上公民的責任。只需報上家中的總人數，撥款自然有你的份，不參與到時又要拿政府的福利，就如在爭別人的一樣，拿不到或拿得少又埋怨政府。

俄勒岡州未來十年的發展如何，就靠我們參與2020年這次的人口普查。希望大家把填寫人口普查當成自己的家事，因為這件事關係到每一個家庭的成員。例如，嬰兒和兒童在未來10年的教育撥款、老人的福利、所有人的醫療、交通………等等。還有最重要的一點，如人人都不報，政府何來金錢來支持整個州的人民生活呢？最終又是加稅，由你來埋單。

俄勒岡州共有970,000萬戶家庭，你的一家完成了普查問卷未？