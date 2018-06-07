調查顯示：俄勒岡州學生上課時間全國最少　畢業率全國最低

（本報綜述）最近由本地一電視台進行探討有關本州學生的畢業率問題，他們」發現俄勒岡州學生上課時間屬全國最少，而這更直接影響到本州高中生畢業率低的原因。而與華盛頓州的學生比較，這州學生一學年的上課時間比本州學生多出一倍。

多年來，俄勒岡州的公立學校有著全國最低的學生畢業率，每四名高中生就有一名未能畢業。而州教育部規定學生上課的時間又比其它州的學校少，其它州學生一學年的上課時間平均有180小時，而本州的學生則只有165小時。究竟兩者是否有關連呢？

有支持教育的人士指，本州學生畢業率低主要原因是一班的學生人數太多，過早的上課時間，學生經常缺課，家境貧困及州的財政赤字等。

但身兼家長一職的州教育局委員Kim 則指出一個她認為極之明顯但卻為人所忽略的理由：俄勒岡州的學生上課時間遠較其它州的少。

在全國範圍內，其它州的學生一學年中的平均上學日數為180日，而這些上學日是學生們真真正正坐在課堂內學習的時間。反觀俄勒岡州學生的平均上學日數為165日，這數字是全美最低的。

對這比較，有家長表示全不感到驚訝，而家長們亦經常說11月都是不用上學月，因為每逢11月的學校假期實在是太多了。

在這情況下，加上俄勒岡州學生畢業率同是在全國最低的水平，家長們就很容易聯想到兩者的關係：畢業率低是因為我們的學生學習的時間遠不及別州。

教育局委員Kim認為這是事實，說：「目前問題所在是，州長和立法會完全未有顧及此問題及提出任何改善本州學生畢業率的方案。他們經常在找藉口，或在拖延。」

州長指派的一個新委員會：學生成功聯合小組委員會（Joint Subcommittee on Student Success）其中一名委員Diego表示，畢業率和上課時間長短是否有直接關係，他們不了解，因為從未有這方面的研究，也不能一概而論，但他說為了追上其它州的學時標準而加長上課時間，未必是解決的方法。

有重視子女教育的家長寧作「孟母三遷」，一名原來居住在快樂谷的家長，為了讓子女有更好的教育，舉家遷到華盛頓州的Ridgefield，因為那邊學校，一班人數較少和有更多的學習時間。這名家長算了一下，如她的子女由幼稚園開始就在華盛頓州讀書，到高中畢業，加起所有上課的時間，足足比一名俄勒岡州多出一個學年。

州教育局委員Kim表示，學生上課時間長了，學習和成績當然會較現時的好。她希望州立法院能與州長商討出幫助學生的方法：加學時。

本州的Tualatin 高中的畢業率是整個俄勒岡州最高，有超過90%，該校校長Barnard非常重視學生的學習，他聘用一名協調員，專門負責關注缺席學生的學習情況。Barnard校長說：因為俄勒岡州學生上課的時間非常有限，所以每天的學習時間都非常寶貴，缺席一天，失去的實在太多了。Barnard校長又指出，上課時間愈多愈好，因為要有成績就必需有練習的時間，所謂熟能生巧。

俄勒岡州的學生的上課時間是以學時計，而不是按日子來計算的，高中一至三年級學生一學年的標準上課時間是990小時，按全國教育統計中心的計算，俄勒岡州的學生要達到其它州的165個上課天的標準，則要每日上課最少要有六小時。