調查發現警方拘捕的人士中大多為露宿者 | 市長支持調查警察部被警察工會會長炮轟

（本報綜述）根據本地報章俄勒岡人報的調查，在2017年警察拘捕的人士中，有大部份是露宿者。上星期，波特蘭警長丹妮爾（Danielle Outlaw）要求進行內部審查，了解有否存在警員過份逮捕露宿者的情況。惠勒市長隨即表態支持，但警察工會卻炮轟市長，指其不懂處理本市的露宿者問題。

在俄勒岡人報的調查中指出，本市露宿者人口與全市近60萬人口的數字比較，只佔極少數－低於3%，所以突顯了問題的嚴重性。據報導，露宿者被捕的原因主要是非暴力罪行，如擅闖他人地方、藏毒等。報告又指，被捕的露宿者，超過1,200人只是針對程序上的罪行，如缺席庭審或違反緩刑或假釋條例等。

警長丹妮爾要求審查局進行獨立調查，希望了解一下警員如何處理露宿者問題和逮捕的比率。負責監管警察部門的市長惠勒和警長丹妮爾均異口同聲的說，露宿街頭不是罪！

但是逮捕人數的差距在2018年年初更是有增無減，其中商舖和街坊領袖向警方求助的個案大增，他們通常要求警察阻止一些發生在他們店舖門前的街頭罪行，如行為不檢和吸毒等。警方亦增加了對露宿者營地的通緝犯搜查行動。

報告指，「逮捕」這行動是波特蘭市的病徵，同是亦表現出聯邦政府對解決露宿者問題的無能。單在去年，共有440名露宿者被捕，與1996年的數字比較，這數字已高出20倍。更顯其無能的是，被捕的人士中有80%是在過去20年內曾多次被捕。

有被訪的露宿者表示，他們經常被捕，甚至警局內人人都知道他是誰。他們的心態是，被關入牢沒大關係，有時更視這為「避世」－遠離擔驚受怕的環境和「享受」有人照顧的感受的機會。他們更指出，經常被捕無助解決他們面對的問題和困境。

支持露宿者的人士表示，拘捕這麼多露宿者無助解決問題，只會加深危機。因為有更多人因有長期犯罪歷史而極難找到住屋和工作。他們更成為警察、鄰居投訴的目標，只因為他們有毒癮或是精神出了問題而流浪街頭。

日前，警察工會主席達里爾（Daryl Turner）在臉書頁回應市長支持調查的言論，他指市長及市政府和縣政府的領導層應對負全責－政策失敗，將責任推到別人身上。他說波特蘭市已變成一個污水池，波特蘭市之前的美譽－宜居、充滿活力已不再復見。現時已變得到處都是人類糞便，無論在商舖的門前、公園及街道上均如是。他呼籲市政府和縣政府為這失控的危機負上責任，並指他們必需要有實際的行動，做出實際的成績，不要再將努力工作的納稅人金錢掉入黑洞。達里爾表示，警察部門需要更多的人手來有效地應付露宿者問題。

對達里爾的言論，市長置之度外，並說：「我只有時間跟那些願意行動來解決問題的人士合作，我不需要花時間來討論這個問題，只需要一起努力解決問題，作為市長，我正朝著這個方向前進。」

至於其他支援露宿者的機構亦對達里爾的言論表不滿。

露宿者服務聯合辦公室的發言人丹尼斯（Dennis Theriault）指達里爾的言論令他感到震驚。他說：「竟有人說，去年透過我們辦公室的協助下，有近三萬人能重建新生活，結束流浪生涯，入住永久住所或是找到臨時居所──是個黑洞。」

波特蘭市的露宿者危機愈趨嚴重，根據一份報告，在2017年2月22日，當時本市有4,177名露宿者，這與2015年比較，多了近400人。但是這班露宿者中，卻有大部份是住在臨時收容所中，睡在街頭的人數已大減。

而聯合辦公室的數字顯示，去年有8,532名露宿者入住收容所，這數字與2013年的比較，多出50%。聯合辦公室已協助超過4,800名露宿者找到住屋；透過租金補助，也協助了6,139名市民逃過露宿街頭的命運。