設計了得的波特蘭公廁生意火虹？

（本報綜述）市民還記得市政府當年為了解決露宿者的如廁問題，當時的市議員Randy Leonard設計了一款名為Loo的公廁嗎？這款公廁以最簡陋設計洗手間，既能解決人們需要，又可減低人們留在公廁的意慾，獲得其他面對同樣問題的城市廣為所採用，而波特蘭市更擁有這款外貌像鐵籠的外觀設計專利，而市政府亦開展其公廁生意。

最近一遍本地媒體報導中透露，波特蘭市政府這廁所業務，在過去的幾年中，賺了幾十萬美元。

這款廁所更被籲為“解決普遍問題的唯一解決方案”，為普遍的流浪人和犯罪者造成了「作案」的不便。公廁的目的只有一個，是讓用戶解決個人需要後，盡快離開公廁。

自從第一所Loo在2012年開始啟用後，在大波特蘭地區目前已安裝有15個Loo公廁，並已推廣到美國全國各地，包括馬薩諸塞州劍橋市、德克薩斯州加爾維斯頓、以及新澤西州霍博肯市，甚至還打入了澳大利亞。

在2006年，波特蘭市面對流浪人士的問題，當時的市議員Randy Leonard想設計出一個不會變成毒窩、塗鴉牆，或者有人在地上大小便的公共廁所。為了滿足人民群眾對排泄的需求，決定在當地安裝人行道廁所，但卻又不想給該地區埋下禍根，結果Loo 就因應而生。

Loo解決了廁所面向公眾開放時的幾個最常見問題。其內部設計不會讓使用者在解決排泄需求後長時間逗留。當你走進廁所看到馬桶卻沒有洗手池，亦不設鏡子。這是為了防止人們在此進行洗衣或梳理等活動。而清潔雙手的唯一方式，就是出去後再使用安裝在外部，只供應冷水的水龍頭。

另外，Loo也沒私隱感可言。廁所頂部與底部的柵欄允許路過的警察確保每次只有單一個人在佔用廁所。當進廁所後，不會覺得自己已與人行道或路過的行人隔絕，並且無法放鬆到去做其他非分的事情。

為了阻止有人在此吸毒，Loo內部使用的光源為藍光，這使得癮君子在靜脈注射時很難找到靜脈。而破壞分子也拿Loo無可奈何，因為其噴有塗層的不鏽鋼表面可抵抗噴漆與其他標記，也可抵禦棒球棍攻擊。

原先波特蘭市政府希望能自己推銷這產品，後來決定給予本地一家公司負責製造和銷售，這家公司承諾每賣出一個，波特蘭市政府就可獲得售價8%的專利費。

一個單格的公廁售價為95,000元，波市政府就可獲得7,600元的利潤。自2014年開始生產至今，波市政府已獲得362,323.61元的收益。這些金錢政府用在那裡呢？

負責公園康樂的政府發言人表示，這些收益全部用在與該公廁維修的工程上，包括更換廁板、門等配件，同時亦包括支付廁所及其所有配件的專利費。至於清潔公廁的費用則由市政府支付。發言人強調，這筆收益是一筆不可能依靠的收入來源，只能視作為一筆維修的儲備金，省卻向市政府申請維修撥款的麻煩。