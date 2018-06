解決路面愈趨嚴重的擠塞問題　道路收費事在必行

俄勒岡州運輸局目前正在考慮中的收費路段有五個方案:一.五號公路北行方向由NE Marine Drive到NE Going Street之間一段;二.由NE Going Street至SW Multnomah Boulevad之間所有五號公路行車線;三.整個由華盛頓邊間到南面交匯點的五號和205公路;四.由SW Stafford Road 至過華州的Abernathy 橋北端的一段205公路;五.205公路上的Abernathy 橋。

