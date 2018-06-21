解決路面愈趨嚴重的擠塞問題　道路收費事在必行

（本報綜述）俄勒岡州運輸委會員將於本年底向聯邦政府提出要求在本州的高速路上，包括5號公路和205公路進行道路收費。目的除了舒緩交通擠塞外，還可為改善公路籌集資金。

雖然有研究顯示大部份人都反對道路收費，但波特蘭市的交通擠塞情況日趨嚴重，並已影響到全州的經濟發展，所以負責監管本州的道路情況的俄勒岡州運輸委會員已沒他法。再加上，2017年已在州立法會上提出53億元的運輸資金並已獲得通過，道路收費是其中之一項目。

根據研究調查，波特蘭市交通擠塞的情況極為嚴重，特別對運輸業而言，司機每天浪費了不少在路上等候的時間，拖長了他們在波特蘭地區運送貨物的效率。州運輸局的助理主任Travis 表示，波特蘭的道路擠塞情況已到了不能坐視不理的情況，加上本地區的高速公路系統已跟不上人口增長的需要。

至目前來說，有五個方案提出作為考慮，包括在205公路一小段路劃為收費區或將整條五號公路和205公路變為收費道路。

州立法會重申，州、區域甚至是當地政府已不能在波特蘭市作任何建設來改善交通擠塞的問題，因為波特蘭市沒有足夠可用的土地，也沒有資金建新的高速路。雖然本州有向駕車人士徵收汽油稅，但這稅收根本跟不上新的建設或是維修的水平，因此才有道路收費的想法。希望藉收費來減輕繁忙時段的擠塞情況，與此同時收來的路費又可改善一些樽頸地帶，例如5號和84號公路在玫瑰體育館的交匯點，205公路近俄勒岡市的Abernathy 橋一帶等。建議中的收費會按繁忙時段來決定收費的多少。

另外，委員會亦研究方法，阻止司機們為避免收費而走入民區，及減低低收入人士的負擔。

報導指，不能保證聯邦政府會否批出這收費的要求。因為按聯邦的規例，有不少州際公路是不能收取路費的，除非地方政府能證明沒有收費的資助，就不能維修及改善公路。就算獲聯邦政府批准，本州都要等10 到15年後才會完全落實生效。

另外，波特蘭市政府亦要求運輸局在道路和橋樑收費方面作出研究，並於年底遞交報告。

近年，大波特蘭地區的民眾都會察覺到本地的人多了，車也多了，每天繁忙時間公路都出現塞車，甚至連周六日，路面交通仍是繁忙。根據州運輸局在去年8月發表的一份2016年大波特蘭地區的交通情況報告，本地區人口增長由2013年到2015年間只有3%，但塞車的時間卻增加了13.6%，而每天車輛延遲到達目的地的時間增加了22.6%。由這些數字可見到，路面只要少量汽車的增多，交通的順暢程度已大受影響。

路面的擠塞情況對本區的經濟影響尤大，特別是一些依賴貨運的企業。根據一份2014年的報告，如本市能減低路面擠塞情況，到2040年，本地區的就業市場就能增加8,300個職位，並且為本區經濟會帶來11億元的效益。

在俄勒岡州和西南華盛頓州，從未實施有道路收費的政策，專家指難以說服民眾，而民眾對道路收費亦不了解。他們擔心低收入家庭難以負擔，及政府會如何花費收到的金錢等。

實施道路收費已不再需要設立被認為減慢車流量的收費亭，新的科技如掃描儀讀取標籤，轉發器和車牌，在車輛使用收費車道或高速公路時自動向車主收費等。路費更可從預先建立的賬戶中扣除，如不付款，政府可增加罰款。

當然，要有效地減少交通擁堵，就要全方位的看待整個交通系統，例如改善其他交通方式，為駕駛者提供更多選擇，包括公交，拼車，自行車道和人行道等。

在過去幾年，在全國不少的大都會城市內都加設道路收費，例如加州的洛杉磯、聖地牙哥、三藩市；德州的候斯頓市；科羅拉多；馬里蘭；猶他州．．．等等。波特蘭市是全國大都會城中還沒有實施道路收費的城市之一。

俄勒岡州運輸局目前正在考慮中的收費路段有五個方案：一．五號公路北行方向由NE Marine Drive到NE Going Street之間一段；二．由NE Going Street至SW Multnomah Boulevad之間所有五號公路行車線；三．整個由華盛頓邊間到南面交匯點的五號和205公路；四．由SW Stafford Road 至過華州的Abernathy 橋北端的一段205公路；五．205公路上的Abernathy 橋。

專家建議先採用第二和第五個方案，然後再加第三個方案。

俄勒岡州運輸委會員將於7月12日在University Place Hotel 舉會議，8月進行建議，到11月落實建議，然後將整個建議書遞交聯邦政府。有關上述方案的公聽會詳情，可查閱以下網頁：https://www.oregon.gov/ODOT/Pages/VP-join-conversation.aspx。