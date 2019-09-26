“要茶還是咖啡”前想好了！那家美國航空公司飲用水最清潔？

（綜合報導）一項最新研究對十幾家主要航空公司航班上的飲用水潔淨程度進行了排名。可能大多數人都不以爲然，我們在飛機上喝的水不都是瓶裝水嗎？

該研究由亨特學院紐約食品政策中心和DietDetective.com共同進行。在大多數情況下，人們喝的水的确來自瓶裝水。但是，所有航空公司的航班都配有巨大的機載水箱，給機上廚房（主要用于沖泡咖啡和茶，有時制冰）以及廁所供水。

對于機上飲水安全，環保署還制定了一項飛機飲用水規則（ADWR），要求航空公司對飛機用水進行取樣測試，檢測是否有大腸菌群和大腸杆菌，規則還要求其每年對水箱進行四次沖洗和消毒（若取樣測試更頻繁，則每年清洗一次）。

這項最新研究對11家主要航空公司及12家地區性航空公司進行了“水健康評分”，該評級基于10項标準，包括機隊規模，航空公司違反ADWR的次數，水樣中大腸菌群和大腸杆菌陽性報告，以及航空公司回應水質問題時的態度。

那麽，水到底幹不乾淨？取決于您乘坐的航空公司。

亨特學院紐約食品政策中心執行總監普拉金博士（Charles Platkin）表示：“阿拉斯加航空和Allegiant有着飛機上最安全的飲用水，排在第一，夏威夷航空公司獲得第二名。”而排名中墊底的則是 Spirit Airlines和捷藍航空（JetBlue）。

以下是航空公司飛機飲用水的完整排名及其得分（零分最低，五分最高）。該研究稱，“3.0或更高的分數表明該航空公司擁有相對安全、乾淨的水。”

1. 亞拉斯加航空Alaska Airlines: 3.3

2. 忠實航空Allegiant Air: 3.3

3. 夏威夷航空Hawaiian Airlines: 3.1

4. Frontier Airlines: 2.6

5.西南航空Southwest Airlines: 2.4

6.達美航空 Delta Air Lines: 1.6

7. 美國航空American Airlines: 1.5

8. 聯合航空United Airlines: 1.2

9. 捷藍航空JetBlue: 1

10. 精神Spirit Airlines: 1

該研究指出，環保署，作爲“負責确保飛機飲用水安全的聯邦機構之一”卻監管松懈，“很少對違反ADWR的航空公司進行民事處罰”。研究還進一步批評EPA和主要航空公司在回答飲用水相關質詢時，回複速度較慢同時不肯對詳細問題進一步作答。

對于關注飛機上水質的旅客，該研究給出三項建議：“不要在飛機上飲用任何不在密封瓶中的水，不要在飛機上飲用咖啡或茶，也不要在浴室中洗手，改爲使用免水洗手液。”