要提升本州高中生畢業率　醫生建議推遲上課時間

（本報綜述）俄勒岡州高中生的畢業率與全國比較一直偏低，政府亦想盡辦法去改善，但仍沒有大起色。州長甚至因成績未能達標而辭退了她一度認為是最有能力的教育人。 而近期積極為改善高中生畢業率而努力，又提出改善方法的，卻不是甚麼官員或是專家，而是一名就讀於波特蘭市Franklin高中的學生Quince 。他亦是麥魯瑪縣青年委員會的成員，幫助解決與年青人有關的問題。他深信要提升高中生的畢業率，答案只有一個，推遲每天的上學時間。 Quince 表示，學生太累了，沒法集中精神學習，也不開心。 麥縣青年委員會一直在研究推遲上學時間的可行性，他們得到的研究結果顯示，推遲上課時間後，學生的成績不但有進步，他們亦顯得更開心，做事更有效率。Quince說：當你有更多的睡眠時間，你就會更健康。 根據美國小兒學會估計，全美有超過87%高中生沒有睡足建議中每晚的理想的8.5小時睡眠時間，並表示，如每天將上學時間延遲，對學生來說是受益不淺。專家表示：一名睡得好的學生學業成績就會好。 一份全國的研究報告指出，學校推遲上學時間就能讓學生多睡一小時，而學生的畢業率亦提升至8.6%及上大學的學生亦會增加13.4%。專家指出，學生的工作就是學習，但腦袋都不在狀態，就造成了學習有困難。 兒科醫生表示，年輕人通常要到晚上11時才感到疲倦，如按建議的理想睡眠時間8個半小時，每天的上學時間就應由早上8時半或更遲開始。在俄勒岡醫科學院的兒科醫生Johnson指出，多睡一小時對學生的影響很大，持續的睡眠不足將令到學生的學習能力下降。 在波特蘭市，高中每天的上學時間是在早上8:15，而在全國各地的高中已實施較遲的上課時間。在本地Lake Oswego 及North Clackamas 亦已將高中生上課時間延後了。專家指這證明是做得到的，我們先要教育民眾，讓他們了解對學生的好處，再營造一個逼切性改善學生的學習環境。 波特蘭公立學區的領導層表示，他們在聽，也了解過研究的結果。但所謂牽一髮，動全身，要改變上課時間，學校仍要考慮校方眾多的課後活動的時間表，及校車原來配合目前小學生和中學生上課的接載時間表。