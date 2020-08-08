要失聯了？ 特朗普簽行政令禁TikTok、微信–在美華人在請願網站發起呼籲 簽署人數激增

（本報綜述）今天一早，小編的微信朋友圈就炸了鍋—川普總統週四傍晚簽署行政令，45天后生效，行政令將禁止美國民眾或美國管轄範圍內的財產與微信 或TikTok進行任何交易。 任何違反該命令的個人和公司都可能面臨制裁。

有分析指出，該命令實質上是要迫使TikTok和WeChat和中國的母公司剝離，否則將被禁止在美國運營。

消息一出，引髮美國華人圈熱議。 為防止與微信好友“失聯”，很多人在微信朋友圈公佈了其他聯繫方式。

值得注意的是，川普在行政令中所用的“交易”（transactions）一詞令外界困惑，如果微信與TikTok所受到的“待遇”一樣，那麼微信在45天后被禁止在美國使用。 不過行政令中並沒有說會禁用微信，截至目前，官方尚未提供有關是否禁止微信在美國使用的確切消息，相信官方會進一步發布。

在這兩項命令中，總統都將《國際緊急經濟權力法》以及《國家緊急狀況法》稱為這一舉措的指導意見，實際是上將TikTok在美國境內繼續運營，上升到國家緊急狀態。 評論認為這種舉動非常不尋常，可能會受到法律挑戰。

而早在川普政府高官7月提出對微信採取措施的可能性後，美國華人就對微信可能被封禁感到擔憂。 當時就有華人在請願網站change.org和白宮請願網站We the People發起呼籲，要求不要封禁微信，應者踴躍。 川普週四夜間簽署行政令後，兩個請願的簽署人數更是激增。

白宮的請願網站上，截至美東時間週五下午，已有超過4萬簽名，24小時內增加了1萬多簽名。

在請願 由中，發起者表示，現在在這場持續的疫情中，微信在幫助家庭成員保持聯繫和更新方面發揮著著比以往更為重要的作用。 據統計，目前約有36萬中國學生在美國留學。 截至2018年，有近450萬美國華人居住在美國。 如果微信被禁，近500萬人將受到嚴重影響，因為對於他們中的絕大多數人來說，這是他們與在中國家人保持聯繫的唯一有效方式。

另外，多家美國主流媒體在報導微信行政令時都指出，微信是數百萬美國華人與中國親友保持暢通交流的幾乎唯一渠道。 如果微信在美國被全面封禁，勢必將對他們造成很大影響。 CNBC的報導形容這將令華人“心碎”。 另外，這對一些與中國有生意來往的美國人也會造成不利影響。