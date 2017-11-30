要在大波特蘭地區買屋　　年薪最少要有7.6萬元

（本報訊）根據房貸資訊網站HSH.com最新的一份研究顯示，極度緊張的新屋供應量，已令到房屋不可負擔的危機在全國蔓延，有不少美國的大都會城市更已進入了失控的樓市，在這等城市置業所需的家庭收入已出現不成比例的情況。

HSH利用第三季的數據來研究全國人口最多的50個都會區。房市最失控的要算是在聖荷西都會區，房屋中位價是116萬5000元，每月供款要5044元，所需的家庭年收入是21萬6181元。全國房地產經紀協會首席經濟師韓裔Lawrence Yun指出，這些地區工資不斷在上升，但仍追不上房價，打工族要安居樂業，實在是難事；他又警告，情況持續下去，這些「科技城」極有可能出走到一些較能負擔的城市。

在洛杉磯購買中位價房屋所需的年收入是11萬5068元，而在紐約市則是9萬9151元、波士頓地區需要9萬7465元、西雅圖地區需要9萬3418元、首都華盛頓則要8萬4503元。美國的房價相對收入水準來說，負擔最大和最小的城市相差4倍以上。

至於波特蘭市則需要有7萬6883元，每月供款要1,793.96，房屋中位價是38萬9400元。這數字是以20%首期及30年定息貸款計算得出。如首期只付10%，所需的年收入即提高至8萬9971元。

報告把房屋可負擔性危機歸咎於全國的房屋供應短缺，推高房價並拖慢銷售增長。報告指出：「甚少跡象顯示情況可在短期內有改善。」