西雅圖辦事處新任處長甄國清拜訪中華會館 會晤僑界代表



（本報訊）中華會館於周日(13日)為新上任的駐西雅圖辦事處處長甄國清舉行了歡迎會，多名僑團代表亦有出席。

新任處長聯同僑教中心主任吳曉竹及陳冠廷副領事一行數人於早上十時到達中砵崙中華會館，據僑務委員林國楨說他們於早上五時便由西雅圖啓程前來，因為近日山火引致的濃霧，令到公路的能見到非常低，所以處長一行人都提早出門，中華會館主席李汝堯再三表示十分感謝處長的誠意泣臨！

是日出席歡迎會的除了中華會館主席李汝堯外，還包括砵崙合勝堂主席廖懷澤、合勝副主席侯婷婷、協勝公會代表陳仕力、溯源堂主席方守榮、粵聲音樂社代表蔡新宇、李氏公所代表李兆敏及龍岡親義公所代表張清榮等。

李汝堯主席首先致詞，表示在今天非常的環境下：新冠疫情加上嚴重山火，實在十分高興能在這裏與大家聚會。李主席先向大家介紹新任處長甄國清，也請各僑團代表介紹所代表的堂所。

甄國清處長在講話時表示，他曾於2003至2009年期間在西雅圖辦事擔任秘書一職，所以對本地僑團已有一定認識。甄處長表示，他本應上月上任後就要到波特蘭拜訪各僑團，但由於事忙和疫情關係，至今才能到此。他還嘗試用廣東話問候大家。

僑教中心主任吳曉竹亦表示很高興與大家再次見面，希望很快就不用帶口罩，見到大家的笑容或來個擁抱。而陳冠廷副領事則表示十分樂意為大家服務，歡迎與他聯絡。

中華會館主席李汝堯向處長簡述中華會館的歷史和服務，並代表中華會館致送紀念禮品予甄國清處長。而甄處長亦向各堂口贈予紅包以表支持。

中華會館的中文秘書廖懷澤亦趁此機會提醒大家中華會館選舉

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歡迎會結束後，李汝堯主席帶領處長及眾人往會館的博物館參觀，甄處長對館內珍貴的展品都非常感興趣。