西海岸各州擬實行永久夏時令

（本報綜述）在剛剛過去的週末，美國各州又開始實行一年一次的夏令時，時鐘被人為向前撥快一個小時。從生物鐘上來看，人們又被逼提前一個小時起床。因睡眠時間被剝奪，即使離調鐘已經過去好幾天，不少人仍然覺得非常睏乏。健康專家指出，每年強行在標準時間與夏令時之間切換，是不利於公眾健康的。美國西海岸各州一直以來也希望將夏令時永久化。

聯邦法律規定，各州夏令時每年從3月的第二個星期日淩晨2點開始，到11月的第一個星期日淩晨2點結束。這項規定強調沒有州可以例外，但全美接近一半的州都不想將時鐘頻繁調撥，俄勒岡州是其中一個。並且，與鄰近的加州和華州一樣，俄勒岡州在尋求將夏令時永久化的法律途徑。

據悉，華盛頓州上個週末已經走完其州內的法律步驟，他們只需要等待國會通過和總統簽名。我們另一個鄰居加州也加速永久實行夏令時。反觀我們俄勒岡州，還處於討論階段。估計還要等到大半年之後，俄勒岡州才就永久實行夏令時於今年11月舉行公投，即使通過了，最快也得在2021年的11月才能實行夏令時永久化。

人為調撥時鐘的做法一向不受公眾的歡迎，就連總統特朗普也希望實行永久夏令時。據瞭解，目前全國中，亞利桑那州和夏威夷州全年保持標準時間，他們不需要每年調撥時鐘兩次。亞利桑那州和夏威夷州的成功例子也讓正在西海岸的加州，俄州，和華州看到希望。假時時日，這幾個州會同時實現夏令時永久化。