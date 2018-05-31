西林市發出食水污染　警告居民不能飲用食水

（本報綜述）西林市政府於周二發出警告，由於在North Santiam 河檢測到微量的毒素，呼籲六歲以下兒童、孕婦、哺乳的母親及有腎病和身體抵抗力弱的人士，最好飲用瓶裝水。

州衛生局的公共衛生毒理學家大偉．法拉爾表示，現時未有任何方法來處理河水，就算煮過或通過安裝在水龍頭的慮水器後的食水，均不能安全使用。

一種被稱為藍細菌（cyanobacteria）的常見細菌有時會產生一種名為藍藻毒素的天然毒物。 根據美國地質調查局的數據，在哺乳動物中，暴露於藍藻毒素會引起過敏反應和呼吸問題，並導致急性疾病，包括肝臟和腎臟受損，情況嚴重時可導致器官衰竭，癱瘓甚至死亡。

水務局人員表示，要到周四才有最新的檢測報告，而西林市政府正與地方和州的公共衛生和緊急應變部門密切合作，希望能盡快減低河水中藍藻毒素的含量。

周二的晚上約八時半，多處的居民均收到來自緊急應變部門的電話訊息，宣佈該地區出現民事緊急情況直至晚上11:28，並準備隨時行動。這個訊息卻使警方立即發佈消息，指這並不是民事緊急情況，著市民不要撥打911求助。緊急應變部門的發言解釋，訊息是向市民發佈有關不要飲用食水的消息，但不知何解這消息卻變成了一個民事緊急情況，並且更被發況到食水受影響的範圍外。

隨後在晚上9時，緊急應變部門發出第二個訊息，宣佈西林市範圍食水受污染，並向市民提供西林市的網址，查閱更多的資訊。該部門亦表示之前發放的訊息是因為技術上的問題而錯發，該部門會跟進原因。

在消息發佈後，西林的居民紛紛趕到超市搶購瓶裝水。有市民表示，他在聽到消息後半小時內即到附近的Fred Meyer 超市購買瓶裝水，但已太遲了，店員告知早在一小時前超市內的瓶裝水已被搶購一空，有市民隨即搶購運動飲料Gatorade。市內其它的超市亦出現同樣的情況。接著有市民發現在當地的買賣網業上有人高價出售瓶裝水謀利。

西林市的居民欲了解警告有否解除或查看更多有關的資料，可到西林市政府網站https://www.cityofsalem.net/。