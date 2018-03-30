西林市政府舉辦清明節活動　紀念華人先祖對該市的貢獻

（本報訊）西林市政府將於4月5日，上午十時，在該市的先鋒墳場（Pioneer Cemetery）舉行清明節活動，邀來了當地廟寺人員到來主持傳統的拜祭儀式，西林市長亦會到場發表講話。西林市政府歡迎當地居民和遊客到場，一起體驗一下中國人這個紀念先祖和對先人表示尊敬的掃墓儀式。

這個清明節活動是西林華人墓地項目的活動之一，目的是希望能保存華人在西林地區的歷史。

在2017年11月，在西林先鋒墳場內發現了一個華人墓地，相信是專門給予當時居住在西林市的華人及其親屬，和一些沒有親人的華人死後所葬身的。同時在先鋒墳場附近一名居民的後園亦發現了多塊刻有中文字的墓碑。

早在1890年代，已有近200名華人居住在西林，到1930年代不少華人因為租金過高及排華情況，被迫遷離。而當時西林市的中國城就曾經興旺一時，位置坐落於Ferry, Liberty State 和High 四條街的範圍內，城內有不少洗衣店、雜貨店、餐館、妓院和鴉片煙館。根據歷史的記載，當時聚居於此的華人，大部份都是勞工，是建造鐵路、堤壩和道路等的工人，亦有些是在旅館、廚房或是農地工作的。

翻查記錄，有報章在1903年曾經報導過西林市的唐人街正式宣告消失，因為當時該街區內的建築物全被市政府一把火燒掉，將整個中國城夷為平地，並將土地收回歸政府所有。

在西林市已有多次發現有華人墓地的事件，而根據紀載，西林的華人歷史時間表如下：早在1841年已有華人葬在西林先鋒墳場內；1903年中國城被燒掉；1952當地報章報導有關發現華人墓地；1963年當地報章發佈新聞指先前的華人墓地的先人是死於1916年的流感；1985年西林政府場先鋒墳場取會擁有權；2013年先鋒墳場被列入國家歷史名勝古蹟名單內。

去年發現的華人墓地，相信是該市最後一個華人歷史遺跡，並由威拉米特大學的教授率領她的學生一起進行挖掘工作。

其實這個華人墓地早在1953年已被發現，但沒人理會，到1963年再次被墓園的工作人員所發現，今次再次發現，西林市政府決定與先鋒墓園合作，保存這片華人歷史，不要再讓它消失。

根據當地先鋒墳場（Pioneer Cemetery）的記錄，共有52名華人身葬於此。