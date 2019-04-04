西林市政府再辦清明節活動　紀念華人先祖對該市的貢獻

（本報訊）西林市政府將於4月6日，上午11時，在該市380 Hoyt St. S.的先鋒墳場（Pioneer Cemetery）舉行清明節活動，西林市長和政府官員亦會到場發表講話和拜祭。西林市政府歡迎當地居民和遊客到場，一起體驗中國人這個紀念先祖和對先人表示尊敬的掃墓儀式，也希望有更多的華人參與，一起懷緬先輩，向他們獻花或香燭。

早在1890年代，已有近200名華人居住在西林，到1930年代不少華人因為租金過高及排華情況，被迫遷離。而當時西林市的中國城就曾經興旺一時，位置坐落於Ferry, Liberty State 和High 四條街的範圍內，城內有不少洗衣店、雜貨店、餐館、妓院和鴉片煙館。根據歷史的記載，當時聚居於此的華人，大部份都是勞工，是建造鐵路、堤壩和道路等的工人，亦有些是在旅館、廚房或是農地工作的。

翻查記錄，有報章在1903年曾經報導過西林市的唐人街正式宣告消失，因為當時該街區內的建築物全被市政府一把火燒掉，將整個中國城夷為平地，並將土地收回歸政府所有。

追溯歷史淵源、西林市政府非常重視華人對這一地區的貢獻與付出，自2018年起，市長提議每年在清明節後舉行華人墓地掃墓活動，以紀念先人為美國社會作出的傑出貢獻！

在西林市的華人代表林和優先生發文稿表示：西林市政府社區發展局主辦、先鋒歷史墓園志願者協辦，於周六舉辦清明掃墓公祭，西林市長及政府官員一同參與，作為華人一份子，我們應該有義務感和責任感參與這一有歷史意義的活動，讓市政府及美國社會各個階層更加認同華人的團結精神，期待各位熱情參與這次的活動及共襄善舉！