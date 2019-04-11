西林市府举办清明节祭祀活动 多位侨团首领各界侨胞前往参加

（本报讯）四月六日上午，西林市政官员在位于该市的先锋墓园（Pioneer Cemetery）按中国民俗传统举行了清明节祭祀仪式，以纪念在当地早期开发与建设时期做出历史贡献并长眠于此的华裔先祖们。

西林市市长Chuck Bennett，西林市小区发展署文化资源规划师、历史遗迹保护委员会项目负责人Kimberli Fitzgerald等市政官员，以及本地多家侨社首领、代表，各界民众参加了祭祀仪式。

这是该市政府继2018年清明节举行首次祭祀仪式之后，再一次于清明节举行祭祀华裔先祖活动，市长Chuck Bennett宣告当天命为西林市的清明日。

市长Chuck Bennett在致辞时，追忆过去的一百多年间早期华裔移民在西林市以及俄勒冈州的开发与建设中做出了艰苦地努力，表示他们的贡献不可磨灭，这段历史值得后人铭记。

砵仑海晏公所副会长林和优、代表张国明等在讲话时，感谢Chuck Bennett市长、西林市小区发展署历史遗迹保护委员会以及墓园工作人员再一次在清明节组织举办祭祀仪式。表示，正是因为我们的先祖身处逆境却顽强不息，才有了今天他们的子孙后代成为平等公民；正是因为他们的坚忍和艰苦奋斗，才有了今天大家携手并肩骄傲地站在这里。

「我们深切缅怀长眠在此的先辈，他们不仅是来自中国的早期移民，更是使西林这片土地如此美好的开拓先驱。」

波特兰中国联谊会顾问黎观城在讲话时表示，作为州府的西林市政府及市长能有如此卓见，重视曾经为美国做过卓越贡献的少数族裔，在他们的传统纪念日以他们的方式祭奠他们的先人，还将清明节这一天定为市级纪念日，对这样文化认知的深度表示钦佩！

今年，美国将庆祝跨大陆铁路建成150周年。作为土木工程师与铁路专家，黎先生将赴犹他州亲历这一历史时刻。

黎观城指出，之所以提到这个当时最伟大的土木工程项目，因为1860年代修建西部路段的工人90%是华工，他们从事着最艰辛、最危险的工作。可华工们的贡献不但得不到承认，在这条铁路开通后第13年的1882年还通过了排华法案，华工连居住在这个国家的权力都没有，而且这个耻辱的法案一直持续到1943年。

今天，像其他地方一样，早期华工对美国的建设贡献逐步得到认可和称赞，跨大陆铁路公园还修建了纪念华工的拱门，博物馆、教科书也在添加华工对社会进步作出贡献的史实。

黎观城表示，非常感激西林市长、先锋墓园和所有自愿者在中国传统清明节为早期华工扫墓，告诉人们们并没有忘记对美国社会做出杰出贡献的华裔开拓先驱们。（图片由黎观城先生提供）