西林市再發食水受污警報

(綜合報導) 西林市早前因食水污染問題，市政府發出警告，提醒居民不能飲用食水，這警報在上周六取消後的四天，西林市政府再發警報，同樣要求市民不要飲用食水。根據前幾天所採集到的水質樣本，西林市水質監管部門於6日早上在樣本中檢測到氰化物毒素。報告研究結果顯示，食水中的毒素含量已超過了環境保護署對兒童以及其他弱勢群體的指標，所以發出警報，呼籲六歲以下兒童、孕婦、哺乳的母親及有腎病和身體抵抗力弱的人士，最好飲用瓶裝水。

西林市政府在六月下午舉行的新聞發報會中表示，政府已採取了多項措施來減輕問題所造成的影響，該市的經理表示，今次發現的毒素是一個新的毒素，所以仍未能找到對應的方式。

警報受影響的範圍包括西林市，Turner 市，Suburban East Salem Water District 和Orchard Heights Water Association。

西林市政府在下列四個地點設立食水站，市民可自攜盛器取用食水：

Wallace Marine Park – 200 Glen Creek Road NW, Salem

Oregon State Fairgrounds – 2330 17th St. NE, Salem

Bush’s Pasture Park, Mission St.入口 – 600 Mission St. SE, Salem

Woodmansee Park – 4629 Sunnyside Rd. SE, Salem

今次是在過去的兩周內，西林市政府發佈的第二次警報。布朗州長亦再次派出國民警衛隊以備不時之需，保證西林市和所有受影響的居民不受食水供應的影響。

西林市長已下令徹查底特律湖海藻氾濫的原因。