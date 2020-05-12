西岸五州聯手向國會申請一萬億元解困資助



（本報訊）俄勒岡州連同西岸四個州份聯手去信國會申請一萬億元解困資助，協助州政府解決州和地方政府因疫情帶來的問題，希望藉此能避免在公眾衛生、公眾安全和教育出現大幅削減經濟。除了俄勒岡州外，還包括華盛頓州、加州、內華達州和科羅拉多州。

在這封五州聯署的請求信中，州長們表示，沒有聯邦的資助，州和市政府均要被迫作出一些不可想像的決定，例如是否應該繼續資助那些在疫情中幫助民眾康復的公共醫療，或裁減老師、警察、消防員或前線醫護人員等。信中亦提到，一萬億元不能填補因疫情造成預期的損失，但卻能為這五個州做出有意義的事情。

俄勒岡州布朗州長在周一發表了一個嚇人的預測，估計本州因疫情關係，本財政年度將會出現30億元的虧損。

州長指出，疫情影響到本州眾多商企、旅遊業等出現虧蝕，她已向州各部門在下一財政年度預算中削減17%的開支。

州長在新聞發佈中指出，這個削減幅度實在是驚人，州政府的開支會否需要作出這程度的減幅就需視乎幾個因素，而最重要的一個是聯邦政府的資助來維持州政府的服務，包括由幼稚園到高中12年級的教學制度。州長重申非到迫不得已的時候都不會削減重要的服務。

州長表示，以上的數仍只是預測，專家的正式報告將於20日公佈。