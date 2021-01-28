西北天然氣客戶二月賬單將有減免
（本報訊）西北天然氣公司（NW Natural）在俄勒岡州的客戶，將會在二月份的賬單上看到一筆抵免款，這是因為在本州Mist市的地下天然氣存儲設施服務，以及有效的管道容量管理，令到西北天然氣節省了成本，並向客戶提供910萬元的賬單抵免。
普通住宅客戶將會有約9元的抵免額，小型商業客戶則有約39元。
西北天然氣的總裁兼首席執行官安德森表示：非常高慶能與客戶分享這些公司節省下來的成本，特別是在目前的寒冬季節，是暖氣費的高峰期，再加上有不少客戶受到疫情的影響，也正在日常生活中掙扎，今次的抵免額，正好能為客戶提供一點的幫助。
在過去的17年中，西北天然氣向俄勒岡州的客戶發放了近1.7億元的賬單抵免額。以前，抵免額是在6月分發的，但今年，公用事業委員會同意將抵免額與暖氣需求最高的冬季掛勾，因此改在2月發放。
安德森指出，天然氣仍然是最負擔得起的能源選擇。由於商品成本降低，再加上有效的運營和能源效率措施，西北天然氣的客戶今天的花費比15年前減少了約3%。
至於在華盛頓州的客戶，他們也能受益於此。但是，華盛頓客戶的抵免不像本州是一次性發放的，而是平攤於全年每月的帳單中。