西北天然氣公司要求加價 住宅用戶月用53千卡　每年增加60元

（本報綜述）西北天然氣公司上周五宣佈，該公司準備在2018年提高天然氣費用6%，用作支付營運及維修開支。

這是該公司自2011年以來，首次提出加價的申請。在這段時間內，天然氣價格一直在下滑，主要是由於產量上升。新的鑽井技術令到天然氣的生產效率更高。住宅用戶的天然氣費用自2011年已下跌了25%。該公司希望今次建議的加幅，能為該公司帶來4,004萬元的新收益。

西北天然氣公司共有730,000個用戶，有百分之九十的用戶是在俄勒岡州。該公司表示，如一名住宅用戶平均每月的用量是53千卡（therms），在新的建議收費下，他們每年要多付60元；如商業用戶每月用量是238千卡的話，每年則要較目前的多付180元。

今次的加價申請必需要由俄勒岡公用事務委員會審核通過才可，審核需時，所以新收費估計要到2018年秋天才能落實。

由選民支持的俄勒岡市民公用局的主任Bob Jenks 表示，通常他們在申請時都會提出較高的要求。Bob特別指出，今次西北天然氣公司申請的加幅，可令該公司獲得高於俄勒岡州法例所限制的利潤比率。所以，他估計這加幅好快就會變得更少。

Bob 繼續指出，他相信天然氣公司確實需在安全和維修方面作出投資，而公用事務局和委員會將細心審議他們的建議，並確保他們會合理地花費。

在2017年的首九個月，西北天然氣公司錄得有5.218億的收入，而2016年同期的收入只有4.424億元；而利潤方面則有3,450萬元，高於去年同期的3,006萬元。

另外，公用事務委員會在上周五亦表示，在特朗普總統簽署減稅案後，他們估計六家公用公司會提出減收費用，包括西北天然氣公司。根據新的企業減稅法，企業稅率將由35%下調至21％。

按俄勒岡州的法例，公用公司是可以將某些成本轉嫁到用戶身上，但如這些成本下調時，公司亦要減價。