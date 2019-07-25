被譽為「米其林星級點心」登陸波特蘭

由米其林店添好運大廚主理 在金泉坊火鍋店推出

（本報訊）好消息！大波特蘭地區喜愛點心的食客們，終有機會品嚐到香港有名，被評為米其林(米芝蓮)星級的點心專門店－添好運的點心！位於Happy Valley 的金泉坊火鍋店邀來添好運主廚，在午市時段推出高質量點心，由本周六開始，天天午市供應超過30款精製點心，全部即叫即蒸，保證讓你有驚喜！

來自香港的移民對添好運這家點心專門店絕不陌生。該店於2009年在香港開業，隨即被米其林評為星級食店，令到人氣飆升。之後更衝出香港，在世界不同地方開有分店。到2017年首家添好運落戶美國紐約市，同樣受到中外食客的擁戴。

來自紐約的金泉坊火鍋店東主David多番盛意邀來了添好運主廚在金泉坊主理午市點心。問到為何會有這想法時，David表示，在中國的飲食文化中，火鍋和點心都是親朋好友共聚時最受歡迎的兩種飲食方式。在金泉坊增添點心，食客就能在品嚐該店著名火鍋的同時，亦可吃到高質量的星級港式點心。

添好運最有名的酥皮焗叉燒包、香滑馬拉糕和香煎臘味蘿蔔糕，都可在此吃得到。至於一些普通的點心，在這裡都變得不一樣。例如《鮮蝦燒賣皇》採用上等梅花肉與鮮蝦完美調製而成的內餡，吃起來鮮甜彈牙。《晶瑩鮮蝦餃》皮薄晶瑩剔透，飽滿蝦仁內餡，口感脆彈！

David 特別介紹，《酥皮焗叉燒包》是添好運的明星點心，以金黃渾圓外觀，香甜奶酥的外皮搭配特別泡製的微鹹甜潤叉燒內餡，好吃不膩口。這款《酥皮焗叉燒包》在多家添好運店是限量供應的，有不少食客更是為此而來的。

還有令你有驚喜的《奶黃流沙包》，外型圓潤小巧，手撕沙包的瞬間奶香氣隨之撲鼻而來，看著金黃閃亮的香濃內餡流瀉而出，品嘗時滑順綿密的口感，清爽不膩。還有，蛋漿軟滑芳香的《焗酥皮蛋撻》皮脆鬆軟，入口即溶。《枸杞桂花糕》，淡淡桂花的清香，入口軟滑彈牙，齒頰留香。

David 表示，他們將秉承添好運的理念，用美味平民點心來打動食客的味蕾。

金泉坊以「一人一鍋健康火鍋」受到食客歡迎，現加上「米其林星級點心」，這就如「如虎添翼」般，為大波特蘭地區的食客提供不一樣的美食。

這些美味星級點心將於本星期六11時起在金泉坊登場！供應時間逢星期日至六早上11時至下午3時半。

金泉坊地址：15640 SE Happy Valley Town Center Dr, Happy Valley（Sunnyside 夾156街），訂座電話：503-878-5923。