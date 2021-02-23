被拖欠房租的房東 即日起可申請補貼 州政府撥款1.5億補貼房東損失
（本報綜述）在疫情期間，有被租客拖欠房租的房東們，現可向州政府申請補貼，欠租可追塑至去年4月，但房東只能獲賠償租金的80%，並減免房客餘下的20%。同時這項補貼只適用於住宅物業。同時亦不受移民身份的限制。
去年，州眾議院議長科特克提出了這個1.5億元的一次性基金，為那些在疫情期間，有租客提出財政困難聲明的房東提供補貼。
負責管理這筆資金的政府機構俄勒岡州住房和社區服務表示，他們將分三期向房東發放補償，第一期將發放5,000萬元，申請截止日期3月2日。第三期則在6月底前截止。房東申請可到：https://lcf.oregon.gov/lcf。 據了解，申請的房東未有移民身份的限制。
由於金額有限，欠租比例較多和有較少出租物業的房東將獲優先考慮。他們採用計分方式，舉例：一名擁有四個出租單位的房東得25分，而擁有101到500個出租單位的房東則只有5分。
該基金只能補貼房東由2020年4月至今的未收租金，而不能支付未付的賠償金、水電費或保證金。申請這項補貼的房東必須有租客簽署的財困聲明，但房東擔心房客不願簽聲明而令他們失去這補助的機會。
對於這項遲來的補助，有房東表示1.5億元實在太小，擔心申請者真的要快。根據由波特蘭州立大學的一項調查，要有3億元才能滿足所有房東的要求。
有房東指，州政府自去年3 月已頒下禁止驅趕住客令，並且這禁令更延至今年6月，不明白為何下禁令的一年後才為房東提供補貼，並指要減免20%租金，對他們實在不公平。