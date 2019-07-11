衣服印美國國旗原來違法　可被重判30日

（綜合報導）7月4日是美國國慶日，多個服裝品牌以美國國旗為題材，推出限定產品。專家指，在衣服印上美國國旗，理論上實屬違法，但相信警方不會貿然執法。

服裝集團Gap旗下品牌Old Navy宣布，推出紫色美國國旗T裇，稱紫色是紅加藍的混合色，寓意美國各政黨化解分歧和團結。另一時裝品牌Tommy Hilfiger上月推出復刻系列，重新出售7件設計於90年代、印有美國國旗的經典服飾。

雖然美國國旗常見於時裝設計和日常用品，但《美國國旗法》(U.S. Flag Code)明文規定「國旗不應以任何方式，用於廣告用途。」法例特別指出，在哥倫比亞特區「印刷、繪製、貼上或以其他不同方式」展示國旗，作販賣用途，達至宣傳效果，均屬行為不檢，違例者可被罰款100美元或判監禁30日以下。

歷史學家李派森(Marc Leepson)曾經著作出版歷史書籍《國旗：一部美國傳記》(Flag: An American Biography)，他表示，任何印有美國國旗的衣物，包括裇衫、短褲、泳衣、帽等，在技術層面已經違法。但他指出美國「一向不設國旗警察（flag police）」，相信執法部門沒有理由打破先例，貿然做拘捕行動。

較早前，運動名牌Nike計劃在國慶推出特別版球鞋，在波鞋後方印上13顆星的早期美國國旗。該款國旗近年常被極右組織3K黨借用，鼓吹白人至上主義。Nike在民間反對下，本周二宣布撤銷設計。