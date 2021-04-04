衛生紙快加價 又要囤貨嗎？
（綜合報導）早在疫情開始時，民眾大量囤積衛生紙，近一年後的今天，估計存貨也用得差不多了，而有民眾又行動起來再次大手購入衛生紙，今次的理由是「加價」。
上周，衛生紙品牌Scott、Cottonelle和Viva的製造商金佰利公司（Kimberly-Clark Corporation）宣佈將調漲北美市場多項產品的價格，漲價幅度在中偏高的個位數 (4%-9%)，預定6月下旬生效，主要影響嬰兒和兒童護理産品以及成人護理産品和衛生紙。該公司表示，此舉是為了抵銷原物料成本上漲和通膨壓力。
報導指，這預示了美國通膨將一觸即發，企業逐漸把上漲的原物料成本轉嫁到消費者身上。其實市面上有不少消費性產品最近已經悄悄漲價了。
金百利的其他品牌包括Kleenex面巾紙、Kotex衛生用品和Huggies尿布。該公司漲價的決策，使一些分析師預期將有愈來愈多企業加入漲價的行列，衛生紙原料木漿的價格去年大漲了35%。木漿大漲一方面和美國熱絡的房市推高木材價格有關。
上周，由於重型集裝箱船被困在蘇伊士運河近一個星期，造成了數百艘船舶運輸的停滯，擾亂了全球貿易，令產品難以及時到達世界各地，所以另到包括衛生紙在內的産品可能會面臨短缺。雖然該船於週一終於脫困，但短缺可能會持續。
在疫情的早期，民衆大量囤積衛生紙導致産品極度短缺。雖然最近幾個月供應已恢復正常，但許多商店仍然限制衛生紙的購買數量。
今次的加價不知會否再引發民眾再次大量囤積衛生紙。